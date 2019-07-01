«Вынос имущества за пределы гостиницы - это кража». Рассказываем про правила этикета в отеле

Источник материала: Tut.by

Если во время рабочего дня вы все чаще зависаете на сайтах туристических компаний и платформах, где можно забронировать отели, этот текст — для вас. Счастливчикам, у которых отпуск еще впереди, рассказываем, как вести себя в отеле, чтобы соседи не говорили «ох уж эти белорусы». Ну а заодно даем ЦУ, как прижучить этих самых соседей, если они будут нарушать правила этикета.

Татьяна Гладкая / Фото: Анастасия Барщевская

— Бронируя номер в отеле, нужно внимательно изучить все условия проживания, чтобы потом не было неприятных сюрпризов. Не помешает узнать, входит ли завтрак в стоимость проживания, существуют ли дополнительные сборы, платная ли парковка, какие услуги предоставляются безвозмездно. Если какой-то информации нет на сайте гостиницы, не поленитесь и отправьте уточняющее сообщение или письмо администрации отеля. Так вы сэкономите свое время, деньги и нервы.

Отель не для всех

Особое внимание уделяйте пунктам, которые касаются пребывания в гостинице домашних животных и детей. Есть отели, куда не заселяют ни с теми, ни с другими. Если гостиница рада приветствовать маленьких гостей и домашних питомцев, все равно при бронировании номера стоит указать, что вы заселяетесь с ребенком или кошкой/собакой.

Вероятно, для вас подготовят особенный номер или предусмотрят дополнительные опции, например, принесут детский стульчик или кроватку, или же в номере будет оборудовано место для домашнего питомца.





Имейте в виду, что управляющие отелями обязаны следить за тем, чтобы заявленная на официальном сайте информация полностью соответствовала действительности. А также проверять достоверность информации, которую размещают сайты-партнеры, где чаще всего мы с вами и бронируем номера.

И в случае, если описание на каком-то ресурсе оказалось ошибочным, но гость опирался именно на него, отель, который дорожит своей репутацией, должен пойти на всё, чтобы исправить ситуацию и комфорт гостя не пострадал. Например, если приехали постояльцы с детьми, а в отеле не оказалось детских стульчиков, как было заявлено, не нужно разводить руками! Необходимо оперативно их купить, одолжить, взять в прокат.

В отеле должно быть тихо

Гостям, конечно, тоже следует соблюдать определенный этикет и уважительно относиться к работе сотрудников отеля. Например, если планируете заселиться в небольшую частную гостиницу и приезжаете очень поздно или на рассвете, будьте любезны, предупредите администрацию о времени своего прибытия. Есть категория отелей, где ночью гостей не заселяют. Но культурному туристу часто идут навстречу. Сетевые гостиницы, как правило, работают круглые сутки, но все равно указать время нестандартного заезда — хороший тон.

Кстати, тихий час в гостиницах начинается в 22 00. После этого нужно стараться не шуметь: не бегать по коридорам, не разговаривать на повышенных тонах, не включать громко музыку и телевизор, в каком бы веселом настроении ни находился гость.





Есть отдельное правило для хостелов. При заселении в ночное время нельзя включать в комнате общий свет, если там уже отдыхают другие постояльцы. Чтобы разместиться, необходимо использовать фонарик. И, конечно, вести себя нужно очень тихо и не беспокоить спящих людей.

Но если кто-то из отдыхающих ведет себя слишком возбужденно и нарушает порядок и спокойствие, не нужно пытаться выяснять с ним отношения лично. Любой конфликт должен решать представитель администрации отеля. Поэтому, если кто-то шумит, стучит, выражается нецензурно и так далее — обращаться нужно к официальным лицам.

Не курить

В номере отеля или хостела гостей также ждет список правил этикета. Одно из них — запрет на курение. Если указано, что курить нельзя, значит, нельзя. В противном случае гость совершает административное правонарушение, которое «вознаграждается» штрафом. Его размер иногда достигает нескольких сотен евро. В Беларуси за курение, нарушающее правила пожарной безопасности, можно заплатить до 765 белорусских рублей.

Табачный дым оседает на поверхностях, проникает в мебель, от этого в номере возникает неприятный запах. К тому же курение в помещении — довольно опасная привычка, учитывая, что отдых расслабляет и обнажает не самые лучшие качества человека.

Кстати, обнажаться нужно культурно. В своем номере, безусловно, можно ходить в чем угодно, или без ничего.

Но дефилировать на балконе нагишом, позировать в таком виде в окне — крайне некультурно. Также нужно проявлять уважение к сотрудникам отеля: открывать двери номера, обернувшись полотенцем, — моветон.

Полотенце спасет мир

Как правило, комплект полотенец в гостинице состоит из маленького полотенца для лица, большого для тела и среднего для ног. Последнее иногда вешают на бортик самой ванной, при ее наличии. Подсказкой может быть рисунок на полотенце в виде стопы. Это верный признак того, что это полотенце следует использовать как коврик, вытираться им не следует.





Периодичность замены полотенец зависит от самого постояльца. Если использованное полотенце висит на крючке или лежит на полке, это означает «я еще буду пользоваться полотенцем». Горничная не будет его менять. Если же полотенце лежит на полу, это значит «замените, пожалуйста». Тогда полотенце заберут и предоставят чистое.

Но важно понимать, что каждая стирка наносит вред экологии, а значит, и нашему здоровью. Поэтому культурный человек старается использовать полотенце более одного раза, тем самым сохраняя водные ресурсы планеты и уменьшая количество вредных примесей от стирального порошка в сточных водах.

В Японии чаевые — табу

В гостиницах принято оставлять чаевые. Таким образом поощрить можно портье, парковщика, администратора, горничную.

Конечно, давать или не давать «на чай» — дело личное. Но этикет настоятельно рекомендует оставлять чаевые, если работник отеля сделал для гостя нечто, что не входит в его прямые обязанности. Или если пожелания клиента нарушают привычный график работы. Например, нужно оставить «на чай» горничной, если вы просите убрать в номере вечером, а в гостинице обычно убирают в первой половине дня.





В отелях средней ценовой категории размер чаевых, как правило, составляет от 2 до 5 долларов или евро в эквиваленте.

Но помните, что в некоторых странах чаевые не приветствуются или даже запрещены законом. Например, в китайских Гонконге и Макао чаевые допускаются, но в других городах Поднебесной лучше воздержаться от такой благодарности. А вот японцы в этом плане консервативны. Чаевые в Стране восходящего солнца — табу, а попытка дать на чай может быть воспринята как оскорбление.

Также нужно учитывать, что есть страны, где чаевые уже включены в стоимость услуг и называются сервисным сбором. Такой пункт в чеке можно увидеть в Сингапуре, Дании, Тайване и других.

Голые и мокрые

И во всех цивилизованных странах отдыхающие соблюдают дресс-код. Если гость отправился на пляж или спустился к бассейну в купальном костюме, то, возвращаясь в отель, он обязательно переодевается.

Помните, заходить в холл отеля или в ресторан в купальнике, с голым торсом, обмотавшись полотенцем, — моветон. Пляжная одежда актуальна только на пляже. И надевать майку, шорты или платье на мокрый купальник — тоже не комильфо. Мокрые пятна никого не красят.





А вот украшением постояльца, безусловно, станет его опрятный и уместный внешний вид, а также знание и выполнение некоторых правил столового этикета.

Шведский стол по этикету

К ресторанам отелей, где есть шведский стол, применимы следующие нормы: культурный человек никогда не набирает гору еды, не пробует по чуть-чуть каждое блюдо, не оставляет после себя большое количество недоеденного, не относит еду в номер, если администрация гостиницы поставила такие условия. Но, к сожалению, именно так чаще всего и происходит.

А вот по правилам этикета, приходя на завтрак, обед или ужин в формате шведского стола, гости сначала выбирают себе прохладительные или горячие напитки и относят их за свой столик. Потом на отдельную тарелку кладут салаты и закуски, далее — основное блюдо. И только когда эти тарелки оказываются пустыми, нужно отправляться за десертом. В целом к шведскому или фуршетному столу можно подходить не более 6 раз.





Не выносить еду за пределы ресторана в интересах самих гостей. Ведь именно фрукты, сладости и прочие яства люди относят в номера и хранят не только в холодильниках, но и на столах, в полках, забывают в пляжных сумках. В итоге номер заполняют непрошенные гости — насекомые. О таком ли соседстве мы мечтаем?

Запрещенные сувениры

Выселяться из номера нужно вовремя. Расчетные часы могут отличаться в разных странах: от 12.00 до 16.00. Если по каким-то причинам гость не может покинуть номер в установленное время, то об этом нужно предупредить заранее. Возможно, администрация гостиницы пойдет вам навстречу и разрешит немного задержаться безвозмездно или предложит почасовую оплату.

В любом случае, покидая отель, не стоит брать с собой «сувениры». Например, полотенца, посуду, предмеры декора. Вынос имущества за пределы территории гостиницы — это кража. За такое нарушение можно и штраф получить, и срок, это зависит от стоимости «сувенира».





Закон не запрещает гостю взять с собой некоторые одноразовые вещи: тапочки, флаконы с гигиеническими средствами, предназначенные именно для постояльца. Однако этикет настоятельно не рекомендует забирать домой ни одноразовые тапочки, ни беруши, ни шапочки для душа. Такие вещи дома — моветон. Это безвкусица, помноженная на неоправданную попытку сэкономить. Вещи ведь одноразовые.

Лучше в качестве сувенира увезите с собой красивые фото и приятные воспоминания.