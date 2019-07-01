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Сегодня отмечается Всемирный день НЛО. В честь этого вспоминаем мемы про пришельцев

02.07.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2 июля — Всемирный день НЛО, или День уфолога. Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. В честь этого вспоминаем лучшие мемы про пришельцев.

Исторические каналы ночью


Как пишет TJournal, в конце июня в соцсетях стал расходиться мем, высмеивающий традицию исторических каналов показывать по ночам псевдонаучные программы. В России шутку адаптировали под известный такими программами РЕН-ТВ.

Мем зародился на Reddit, и первое время пользователи иронизировали над конкретным американским каналом History Channel. Этот канал известен своим псевдонаучным шоу «Древние пришельцы» (Ancient Aliens).

18 июня 2019 года пользователь Reddit опубликовал арт-битвы Гитлера со Сталиным с подписью «History Channel по ночам показывает правду про Вторую мировую войну».

За несколько дней шутка в различных вариациях разошлась по соцсетям. Со временем History Channel сменился на более абстрактное и универсальное «исторические каналы».

У пользователей соцсетей из России мем сразу же вызвал ассоциации с РЕН-ТВ.


Рептилоиды с Нибиру


Нибиру (Неберу, Планета X) — таинственная планета, которая должна стать, по мнению уфологов и конспирологов, причиной конца света. Согласно популярной теории заговора, на Нибиру живут рептилоиды, которые хотят захватить Землю (или уже захватили).

Например, есть теория, что «рептилоидом» является основатель Facebook Марк Цукерберг.

Четыре слова, которые заставят инопланетян передумать похищать вас

Не так давно в русскоязычном сегменте твиттера стали придумывать фразы из четырех слов, которые заставят инопланетян передумать вас похищать. Флешмоб запустил блогер Виктор Чегодаев, который запостил вот такую картинку.


В реплаях другие пользователи начали писать свои варианты смешных фраз.

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