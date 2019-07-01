Как успехи белорусов на Европейских играх становятся инвестициями в будущее

Источник материала: Tut.by

В рамках II Европейских игр в Минске Президентский спортивный клуб реализовал проект «Олимпийский путь».

Суть проекта заключалась в следующем: при успешном выступлении и выполнении определенных критериев спортсмен получал право выбрать спортивное учебное заведение, которому Президентский спортивный клуб окажет спонсорскую помощь. Получается своеобразная благодарность школе за подготовку классного спортсмена, которую учреждение может потратить на обновление инфраструктуры или на участие юных спортсменов в соревнованиях, тем самым продолжив подготовку квалифицированных выпускников. Критерии для участия в проекте были непростые и с прицелом на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в следующем году.





Спортсменам необходимо было выполнить следующие условия:

стать победителем или призером соревнований в рамках II Европейских игр в олимпийской дисциплине;

установить личный рекорд или достигнуть лучшего результата в карьере (либо его повторить).

Например, олимпийский чемпион Владислав Гончаров не мог принять участие в проекте, так как свой «олимпийский путь» он уже прошел, триумфально достигнув его высшей точки. А вот те, кто пока не отмечался на пьедесталах чемпионатов мира и Олимпийских игр, имели все шансы принять участие в улучшении качества работы и обучения учебно-спортивных учреждений Беларуси.

В случае успеха спортсмена и выполнения вышеобозначенных критериев Президентский спортивный клуб предоставлял право выбора такого учреждения страны спортсмену и после окончания игр перечислит туда следующие суммы:

за первое место — 15 000 белорусских рублей;

за второе место — 10 000 белорусских рублей;

за третье место — 7500 белорусских рублей.

Обратим внимание, что получить право участия в «Олимпийском пути» было непросто. С учетом приближающихся Олимпийских игр конкуренция в дисциплинах, которые участвовали в проекте, была очень серьезная. Так, в Минске в рамках Игр прошли чемпионаты Европы по дзюдо и боксу, где удалось взять три медали — два золота и одно серебро. Победа Дмитрия Асанова стала для нашей страны первой за последние 11 лет на чемпионатах Европы по боксу и первой в данном виде спорта в рамках Европейских игр.

Белорусские мастера гребли на байдарках и каноэ смогли в Заславле выиграть медальный зачет, опередив венгерскую и немецкую команды, где выступали действующие олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Как видим по их многочисленному участию в «Олимпийском пути», побеждали белорусские гребцы в абсолютном большинстве на олимпийских дистанциях.





«Дома и стены помогают» — данная пословица оказалась вполне применима ко многим белорусским спортсменам и участникам проекта. Борец Кирилл Грищенко смог одолеть действующего чемпиона мира россиянина Сергея Семенова; 16-летняя представительница спортивной гимнастики Анастасия Алистратова взяла свою первую «взрослую» бронзу в упражнении на брусьях; команда «художниц» в групповых упражнениях смогла безошибочно, в отличие от всех остальных конкурентов, справиться со своей программой. Надеемся, приобретенная нашими призерами в родных стенах уверенность в своих силах сохранится и на последующих стартах за рубежом.





Всего в проекте приняли участие: женская команда в стрельбе из лука , велосипедистка Татьяна Шаракова , белорусские «художницы» , белорусские баскетбольные команды 3×3, дзюдоистка Марина Слуцкая , байдарка-двойка Марины Литвинчук и Ольги Худенко, борец вольного стиля Али Шабанов , стрелок Юрий Щербацевич , представители гребли на байдарках и каноэ (каноистки Надежда Макарченко, Ольга Климова, Алена Ноздрева и байдарочник Дмитрий Третьяков) и вольной борьбы (Ирина Курочкина и Василиса Марзалюк), боксеры Дмитрий Асанов и Владислав Смягликов, каратист Артем Кравцов, гимнасты Андрей Лиховицкий и Анастасия Алистратова, борец Кирилл Грищенко .





Представители 11 видов спорта выбрали 17 различных спортивных учебных заведений, в которые будет направлена помощь в размере 222 500 рублей.

Учреждение, в которое была направлена финансовая помощь Сумма Участник проекта Витебская СДЮШОР БФСО «Динамо» 7 500 Татьяна Шаракова Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва 10 000 Карина Деминская, Анна Марусова и Карина Козловская Минская городская СДЮШОР профсоюзов по гимнастике художественной им. Л.Г. Годиевой 15 000 Анастасия Рыбакова, Карина Ермоленко, Арина Цицилина, Анна Гайдукевич и Анна Швайба СДЮШОР по спортивным единоборствам 15 000 Марина Слуцкая Логойская КСДЮШОР 7 500 Марина Иващенко, Анастасия Сущик, Дарья Магаляс и Наталья Дашкевич Баскетбольный клуб Егора Мещерякова 7 500 Максим Лютыч, Андрей Рогозенко, Сергей Вабищевич и Никита Мещеряков Мозырская СДЮШОР профсоюзов по гребле на байдарках и каноэ 15 000 Марина Литвинчук и Ольга Худенко Пинская СДЮШОР № 1 10 000 Юрий Щербацевич Гродненский областной комплексный центр олимпийского резерва 10 000 Али Шабанов Могилевская областная СДЮШОР профсоюзов «Березина» 10 000 Надежда Макарченко, Ольга Климова Могилевская областная СДЮШОР профсоюзов «Березина» 7 500 Дмитрий Третьяков Гомельская СДЮШОР «Дельфин» 15 000 Алена Ноздрева Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва 15 000 Ирина Курочкина Логойская КСДЮШОР 15 000 Василиса Марзалюк СДЮШОР № 1 г. Молодечно 15 000 Дмитрий Асанов Калинковичская СДЮШОР № 2 15 000 Кирилл Грищенко Гомельский областной центр Олимпийского резерва единоборств 10 000 Владислав Смягликов Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва 7 500 Артем Кравцов СДЮШОР № 3 г. Гродно 7 500 Анастасия Алистратова РЦОП по гимнастическим видам спорта 7 500 Андрей Лиховицкий Общая сумма 222 500

Рекордсменом проекта «Олимпийский путь» стал Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва, подготовивший серебряных медалисток в стрельбе из лука, чемпионку в женской борьбе Ирину Курочкину и бронзового медалиста каратиста Артема Кравцова. Туда клуб направит в общей сложности 32 500 белорусских рублей.

Приятно отметить, что 18 спортсменов, которые приняли участие в проекте, в разное время были стипендиатами Президентского спортивного клуба. Среди них две стипендиатки нынешнего года: 16-летняя Анастасия Алистратова (спортивная гимнастика) и 18-летняя Карина Козловская (стрельба из лука).





В целом в Европейских играх в Минске приняло участие 86 спортсменов, получавших стипендии Президентского спортивного клуба , которые завоевали 42 медали.

Аналогичная акция Президентского спортивного клуба проходила в рамках Олимпийских игр в Лондоне-2012 , Сочи-2014 , Рио-2016 и Пхенчхане-2018 . За это время была оказана помощь в общей сложности 25 разным спортивным учебным учреждениям (некоторым — неоднократно) на сумму порядка 240 тысяч долларов США.

Фото предоставлены НОК, БЕЛТА.

P. S. В процессе подготовки материала был замечен один интересный момент. В самом первом «Олимпийском выборе» белорусские гимнастки после олимпийской медали Лондона-2012 определили в качестве адресата для помощи Минскую СДЮШОР профсоюзов по гимнастике художественной имени Л.Г. Годиевой. Данные средства пошли на покупку различного инвентаря, в том числе гимнастического ковра, на котором росли и совершенствовали мастерство две нынешние участницы проекта «Олимпийский путь» из команды по групповым упражнениям Анна Швайба и Карина Ермоленко. Инвестиции в рамках данного проекта уже приносят свои плоды!

Республиканское государственно-общественное объединение

«Президентский спортивный клуб»

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