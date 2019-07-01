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Как успехи белорусов на Европейских играх становятся инвестициями в будущее
Источник материала: Tut.by
В рамках II Европейских игр в Минске Президентский спортивный клуб реализовал проект «Олимпийский путь».
Суть проекта заключалась в следующем: при успешном выступлении и выполнении определенных критериев спортсмен получал право выбрать спортивное учебное заведение, которому Президентский спортивный клуб окажет спонсорскую помощь. Получается своеобразная благодарность школе за подготовку классного спортсмена, которую учреждение может потратить на обновление инфраструктуры или на участие юных спортсменов в соревнованиях, тем самым продолжив подготовку квалифицированных выпускников. Критерии для участия в проекте были непростые и с прицелом на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в следующем году.
Спортсменам необходимо было выполнить следующие условия:
Например, олимпийский чемпион Владислав Гончаров не мог принять участие в проекте, так как свой «олимпийский путь» он уже прошел, триумфально достигнув его высшей точки. А вот те, кто пока не отмечался на пьедесталах чемпионатов мира и Олимпийских игр, имели все шансы принять участие в улучшении качества работы и обучения учебно-спортивных учреждений Беларуси.
В случае успеха спортсмена и выполнения вышеобозначенных критериев Президентский спортивный клуб предоставлял право выбора такого учреждения страны спортсмену и после окончания игр перечислит туда следующие суммы:
Обратим внимание, что получить право участия в «Олимпийском пути» было непросто. С учетом приближающихся Олимпийских игр конкуренция в дисциплинах, которые участвовали в проекте, была очень серьезная. Так, в Минске в рамках Игр прошли чемпионаты Европы по дзюдо и боксу, где удалось взять три медали — два золота и одно серебро. Победа Дмитрия Асанова стала для нашей страны первой за последние 11 лет на чемпионатах Европы по боксу и первой в данном виде спорта в рамках Европейских игр.
Белорусские мастера гребли на байдарках и каноэ смогли в Заславле выиграть медальный зачет, опередив венгерскую и немецкую команды, где выступали действующие олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Как видим по их многочисленному участию в «Олимпийском пути», побеждали белорусские гребцы в абсолютном большинстве на олимпийских дистанциях.
«Дома и стены помогают» — данная пословица оказалась вполне применима ко многим белорусским спортсменам и участникам проекта. Борец Кирилл Грищенко смог одолеть действующего чемпиона мира россиянина Сергея Семенова; 16-летняя представительница спортивной гимнастики Анастасия Алистратова взяла свою первую «взрослую» бронзу в упражнении на брусьях; команда «художниц» в групповых упражнениях смогла безошибочно, в отличие от всех остальных конкурентов, справиться со своей программой. Надеемся, приобретенная нашими призерами в родных стенах уверенность в своих силах сохранится и на последующих стартах за рубежом.
Всего в проекте приняли участие:
Представители 11 видов спорта выбрали 17 различных спортивных учебных заведений, в которые будет направлена помощь в размере 222 500 рублей.
Рекордсменом проекта «Олимпийский путь» стал Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва, подготовивший серебряных медалисток в стрельбе из лука, чемпионку в женской борьбе Ирину Курочкину и бронзового медалиста каратиста Артема Кравцова. Туда клуб направит в общей сложности 32 500 белорусских рублей.
Приятно отметить, что 18 спортсменов, которые приняли участие в проекте, в разное время были стипендиатами Президентского спортивного клуба. Среди них две стипендиатки нынешнего года: 16-летняя
В целом в Европейских играх в Минске приняло участие 86 спортсменов, получавших
Аналогичная акция Президентского спортивного клуба проходила в рамках Олимпийских игр в
Фото предоставлены НОК, БЕЛТА.
P. S. В процессе подготовки материала был замечен один интересный момент. В самом первом «Олимпийском выборе» белорусские гимнастки после олимпийской медали Лондона-2012 определили в качестве адресата для помощи Минскую СДЮШОР профсоюзов по гимнастике художественной имени Л.Г. Годиевой. Данные средства пошли на покупку различного инвентаря, в том числе гимнастического ковра, на котором росли и совершенствовали мастерство две нынешние участницы проекта «Олимпийский путь» из команды по групповым упражнениям Анна Швайба и Карина Ермоленко. Инвестиции в рамках данного проекта уже приносят свои плоды!
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В рамках II Европейских игр в Минске Президентский спортивный клуб реализовал проект «Олимпийский путь». *На правах рекламы
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