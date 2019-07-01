В Беларуси подорожает проезд в некоторых поездах

Источник материала: Tut.by

В Беларуси уже в июле подорожают билеты на некоторые поезда. Рост цен коснется поездов региональных линий бизнес-класса, межрегиональных и международных линий. Подорожает также переоформление билетов в день отправления. Изменения предусмотрены постановлением МАРТ № 50 от 17 июня 2019 года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Постановлением МАРТ повышаются предельные максимальные тарифы на услуги транспортных железнодорожных терминалов, проще говоря, ж/д вокзалов. Это в том числе оформление и переоформление билетов на поезда.

Сейчас за оформление и переоформление билетов на поезда взимают предельный максимальный установленный тариф. Проще говоря, БелЖД берет сбор за работу билетного кассира. К примеру, тариф за оформление проездных документов на проезд в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий сейчас составляет 0,11 рубля. Постановлением МАРТ его повысили до 0,15 рубля. То есть билет на эти поезда подорожает на 4 копейки. К примеру, сейчас билет на поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 708 Минск — Гомель при оформлении в кассе обходится в 13,97 рубля (13,86 рубля стоимость проезда + 0,11 рубля сбор за оформление билета), а будет стоить 14,01 рубля.

Также вырастет тариф на оформление билетов на международные поезда: «туда» — до 0,5 рубля (сейчас — 0,4 рубля), «обратно» — до 0,9 рубля (сейчас — 0,75 рубля).

Подорожают также услуги переоформления билетов в день отправления поезда: на региональные линии бизнес-класса — до 0,15 рубля (сейчас — 0,11 рубля), международные — до 0,5 рубля (сейчас — 0,4 рубля).

Бронирование места сейчас стоит 20 копеек, а будет — 25 копеек.

Также дороже станет оформить возврат платежей за неиспользованный билет или перевозочный документ на багаж. К примеру, услуга по возврату билета на поезда региональных линий бизнес-класса, межрегиональных и международных линий (СНГ и страны Балтии) подорожает до 0,15 рубля (сейчас — 0,11 рубля). До такой же суммы подорожает и услуга по возврату абонентского билета на проезд в поездах городских линий и региональных линий экономкласса.

А вот повышать, как и отменять, тариф за оформление билетов на поезда через Интернет власти не стали. Напомним, ранее предлагалось отменить этот сбор. В МАРТ поясняли, что изменения предлагают ввести «для стимулирования электронных продаж и сокращения затрат, связанных с работой билетных кассиров».

К примеру, если тариф за оформление проездных документов на проезд в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий сейчас составляет 0,11 рубля, то за заказ и оформление проездного документа через глобальную сеть Интернет на проезд в этих же поездах — 0,24 рубля. Предлагалось вообще отменить этот сбор.

Напомним, к 2020 году белорусы должны возмещать как минимум 60% затрат на пассажирские железнодорожные перевозки. Это прописано в антиинфляционной программе.

В 2018 году белорусы возмещали 43% затрат на проезд в пассажирских поездах. Это данные в целом по внутриреспубликанским и международным перевозкам, сообщили в МАРТ.

При этом в общей сложности по внутриреспубликанским перевозкам население возмещает 18%. В том числе за проезд в поездах городских линий — 21%, а в поездах региональных линий экономкласса — 16%.

В марте прошлого года в БелЖД рассказывали , что доходы от перевозок на региональных линиях экономкласса покрывают расходы примерно только на 15%. В МАРТ тогда уточняли, что услуги пассажирских перевозок внутри страны для Белорусской железной дороги в целом убыточные, а пассажиры возмещают затраты не более чем на 20%.