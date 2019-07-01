Разговор на посошок: выпускники БГСХА встретились с ректором

Источник материала: Горецкий вестник

В конце июня состоялась традиционная встреча лучших выпускников БГСХА с руководством вуза.





Миниатюрная, как статуэтка, с хорошими манерами и приятным голосом она никак не выглядит на выпускницу вуза. Тем более такого знакового, как Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. И в другой компании могла бы сойти за школьницу. Но у Дарьи Овсяник титулов и званий за годы учебы в академии «накопилось» столько, что их вполне хватило бы на целую группу.

Дарья Овсяник — «Лучшая студентка БГСХА» по итогам учебы за прошлый год. Она — обладатель престижной премии Федерации профсоюзов Беларуси, которой, кстати, ежегодно удостаиваются только 15 активистов из 50 вузов страны. Девушка с удовольствием занималась профсоюзной и другой общественной работой. Она была практически недосягаемой и в спорте: в первенстве БГСХА по лыжным гонкам и стрельбе; принимала участие в «Фестивале здоровья» и военизированной эстафете. На ее любимом факультете бизнеса и права и в родной академии, пожалуй, не было сфер деятельности студентов, где бы ни участвовала Дарья Овсяник. В «Алло! Мы ищем таланты!», республиканском фестивале «Студенческая весна», фестивалях КВН и «Академическая весна», конкурсе дискотек. А еще она была участницей народного театра «Парадокс». Это не считая профсоюзной «нагрузки»: на факультете возглавляла профбюро, была профоргом лучшей академической группы, начальником социально-правового сектора студсовета общежития № 14.

Заглянув в «досье» Дарьи Овсяник, не осталось сомнений, почему именно ей было присвоено почетное звание «Лучшая выпускница 2018-2019 годов» и предоставлена честь на прощание с альма-матер встретиться с ректором БГСХА Виталием Великановым. Встреча проходила в теплой обстановке в аудитории, которая названа в честь известного ученого академии Н. А. Шитова.





Кроме Дарьи на встречу были приглашены еще девять лучших выпускников. И практически у каждого в «послужном списке» сплошь особые достижения не только в учебе, общественной деятельности, но и в других самых разных увлечениях. Например, однокурсница Дарьи Валерия Макарова во время учебы писала научные статьи, работала волонтером на одной из известных инвестиционных площадок, руководила сектором подсчета индивидуального рейтинга студентов, активно участвовала в спортивной и культурно-массовой работе. Выпускница факультета бухгалтерского учета Ольга Юдина в студенческом профбюро возглавляла информационную комиссию, писала статьи в студенческую газету, входила в состав литературного объединения «Парнас».

У ее однокурсницы Ольги Коцур во время учебы также было дел невпроворот: участница академических соревнований по легкой атлетике, осеннему кроссу, армрестлингу, волейболу, баскетболу, футболу, плаванию, военизированной эстафете. Занималась благотворительностью и волонтерством, была заместителем председателя клуба «Чуткие сердца» и членом клуба «Клио».

У единственного юноши, приглашенного на встречу с ректором, выпускника экономического факультета Николая Новикова персональный рейтинг все годы учебы тоже «зашкаливал». Практически круглый отличник в учебе (средний балл успеваемости 9,7), автор 14 статей, участник 3 олимпиад и 6 конференций, член студенческого научного кружка «Устойчивое развитие Республики Беларусь и стран Балтийского региона», спортсмен, победитель различных культурно-массовых мероприятий, член клуба «Ступени духовности».

Возглавлял культурно-массовую комиссию студсовета общежития № 14.

Встречу открыл председатель профкома студентов Виталий Сидюк. Он представил собравшимся нового руководителя академии. Как оказалось, встреча с лучшими выпускниками БГСХА для Виталия Викторовича была знаковой еще и потому, что в тот день исполнился ровно месяц его пребывания в этой ответственной должности. Надо сказать честно, он с первого дня в новом вузе чувствует себя как рыба в воде. И в любой ситуации, что называется, за словом в карман не лезет, поскольку до этого работал проректором в Витебской государственной ордена «Знак Почета» академии ветеринарной медицины. Однако некоторые аспекты в деятельности старейшего аграрного вуза для него новые. Как и встречи с лучшими выпускниками, ставшие в нашей академии уже традиционными. Как рассказал Виталий Сидюк, впервые звание «Лучший выпускник БГСХА» согласно приказу ректора появилось в 2006 году. За последние 14 лет академию закончили около 17 тысяч выпускников. А вот почетного титула удостоены только 260 из них. Это лишний раз говорит о престижности звания. В этом году дипломы о получении высшего аграрного образования европейского уровня получили 850 юношей и девушек, у 17 из них звание «Лучший выпускник».

— Всегда приятно общаться с лучшими, — заметил Виталий Викторович Великанов. — И хотя, как говорит пословица, не боги горшки обжигают, критерии отбора в академии серьезные. Мы понимаем, что не все наши выпускники сразу станут руководителями. Ведь и Глава государства Александр Григорьевич Лукашенко, закончивший нашу академию, тоже не сразу стал Президентом Беларуси. Но на производстве вы делом докажете, что подготовка специалистов ведется у нас на высоком уровне. Хотел бы пожелать вам, чтобы вы показали себя наилучшим образом не только в профессии, но и проявили свои лидерские качества. Именно их я увидел в «досье» каждого из вас. И это главное. У каждого из вас есть возможность прославить свой факультет, альма-матер, свою страну. И это не высокопарные слова. Желаю каждому, кто в этом году закончил академию, стать не только профессионалами в своем деле, но достойными гражданами Беларуси.

Виталий Викторович признался, что во время согласования его кандидатуры на пост ректора БГСХА Президентом, у него состоялся разговор с главой его Администрации. Наталья Качанова говорила о том, что задача вуза — не только подготовить хорошего профессионала. Это главное. Но не менее важно воспитать патриота и человека, который бы любил свою Родину, уважал ее прошлое. Ведь если нет прошлого, то не будет и будущего. И если в вузе не справятся с этой задачей государственной важности, то страна напрасно потратила время и деньги.

Обращаясь к выпускникам, ректор пожелал им не только иметь свою точку зрения, но и не бояться отстаивать ее. И еще: «Хотел бы, что бы вы всегда несли высокое звание выпускника старейшего аграрного вуза страны. И помнили, что не место красит человека, а человек — место».

Виталий Викторович еще раз напомнил ребятам о заслугах БГСХА, среди знаковых выпускников которых, кроме Президента независимой Беларуси, три ректора вузов республики, министры, губернаторы, руководители районной президентской «вертикали», республиканских ведомств, организаций и сельхозпредприятий. Продолжая эту тему, ректор не скрывал, что не раз бывал до своего назначения в академии, и, казалось бы, знал ее не понаслышке. Но, «окунувшись» в рабочие будни, по-настоящему «открыл» для себя БГСХА.

Время, отведенное регламентом, закончилось, а разговор все продолжался. Чувствовалась заинтересованность сторон в этой дискуссии, в ходе которой затрагивались различные стороны студенческой жизни: работа органов студенческого самоуправления, вопросы досуга, сохранения правил внутреннего распорядка в общежитиях и др. Ребята подчеркивали, что в академии проводится очень много разноплановых мероприятий, но о многих из них отсутствует должная информация.

— Надо показывать свою работу, — согласился с ребятами Виталий Викторович. — Для этого существуют различные формы, включая и сайт академии. Нам, белорусам, в этом плане иногда мешает наш менталитет: делаем много, а показать стесняемся, а иногда и просто подлениваемся. На будущее это будем учитывать.

Эту тему поддержал и Виталий Сидюк, рассказав о «геометрической прогрессии» такой саморекламы: если в мероприятии приняли участие 10 человек, отчет о ней увидели 100, а узнали о том, что происходило, тысячи. Поэтому и ректор, и лидер профкома поддержали предложение выпускников создать на сайте «страничку общежития», которая никогда не будет пустой и скучной.

Особый акцент в разговоре был сделан на такой проблеме в молодежной среде, как курение. Казалось бы, сколько раз антитабачная тема звучала в воспитательных беседах, в газетных публикациях, выступлениях медиков и т. д. Но победить ее так и не получилось. Виталий Викторович поделился опытом работы в Витебской государственной академии ветеринарной медицины после того, как ее возглавил бывший проректор по науке и декан факультета биотехнологии и аквакультуры БГСХА Николай Гавриченко. Полностью искоренить эту пагубную привычку среди студентов никто задачу не ставил, но проблему буквально за месяц взяли под контроль. Определили места для курения и начали административным методом «приучать» к ним студентов в общежитиях и учебных корпусах. Потом в этот процесс «втянули» и заочников. Поэтому начать с зон для курения решено и в БГСХА. Видимо, будет изменен и порядок предоставления студентам мест в благоустроенных общежитиях. Ректор считает, что этим бонусом должны пользоваться те, кто уже в течение первых лет учебы проявил свои лучшие качества.

Уже «под занавес» разговора Николай Новиков, видимо, еще не привыкший к своему новому статусу выпускника, предложил ректору «чаще проводить такие встречи». А может, подумал о тех, кто приходит им на смену. Виталий Викторович поддержал предложение, пообещав и чаще встречаться со студенческим активом, и откровенно разговаривать со студентами. «Польза в таких встречах обоюдная. И для нас, руководства, она еще большая. Это помогает лучше видеть недоработки, оперативно на них реагировать», — сказал он. Ректор поблагодарил ребят за диалог. Пожелал им карьерного роста и не забывать свою альма-матер.

У белорусов всегда была хорошая традиция тепло, по-семейному, провожать своих детей «в дорогу». Отсюда появился и фразеологизм «на посошок», смысл которого передается из поколения в поколение. Разговор за традиционной чашкой чая останется в памяти не только ректора Виталия Викторовича Великанова, но и выпускников академии, уезжающих с дипломами высококвалифицированных специалистов к местам своей трудовой деятельности. А врученные им сувениры с символикой ведущего аграрного вуза будут согревать доб­рыми воспоминаниями о педагогах и о годах учебы в БГСХА.

Людмила Гончарова