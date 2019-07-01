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Samsung Galaxy S10 загорелся во время зарядки

02.07.2019 09:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Смартфон Samsung Galaxy S10 перегрелся и взорвался во время зарядки. Ролик с обуглившимся смартфоном опубликован в китайской соцсети Weibo, пишет Lenta.ru.

Автор ролика рассказал, что пытался разблокировать смартфон, пока он лежал подключенным к зарядному устройству. В этот момент кабель зарядки нагрелся, а смартфон задымился и затем воспламенился. Владелец устройства не стал рассказывать, удалось ли ему получить ответ от производителя по поводу замены устройства или компенсации.

Напомним: Galaxy S10+ и Galaxy S10 — нынешние флагманские смартфоны Samsung, которые оснащаются строенной основной камерой, процессором Exynos 9820 (или Snapdragon 855), а также встроенными в экран сканерами отпечатков пальцев. В Беларуси официальная цена Galaxy S10 составляет 2359 рублей, Galaxy S10+ продается за 2599 рублей.

 
 
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Владелец устройства не стал рассказывать, удалось ли ему получить ответ от производителя по поводу замены устройства или компенсации.
 
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