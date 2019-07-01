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Лесник нашел бивень мамонта в Рогачевском районе

02.07.2019 09:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лесник нашел бивень мамонта в Рогачевском районе
pixabay.com

О произошедшем сообщает издание «Свабоднае слова».

Мужчина нашел бивень, когда мыл руки в реке. Он заметил странно выгнутую палку, торчащую из воды. Потянул – в руках оказался небольшой обломок кости.

Предположив, что находка может представлять ценность для исследователей, мужчина передал её Рогачевскому музею народной славы.  

Лесник нашел бивень мамонта в Рогачевском районе
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Бивень находился в реке Ржавка, которая протекает у деревни Рысков.
 
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