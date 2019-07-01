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Лесник нашел бивень мамонта в Рогачевском районе
02.07.2019 09:16 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
О произошедшем
Мужчина нашел бивень, когда мыл руки в реке. Он заметил странно выгнутую палку, торчащую из воды. Потянул – в руках оказался небольшой обломок кости.
Предположив, что находка может представлять ценность для исследователей, мужчина передал её Рогачевскому музею народной славы.
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Бивень находился в реке Ржавка, которая протекает у деревни Рысков.
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