"У власти единственный способ решения проблем - забрать, захватить, наказать, лишить"









На ПРИМУСЕ . — По моему мнению, это первый законопроект, который закрепляет рабовладение и крепостное право в нашей стране, — сказала Виктория Василевич в программе





Эксперт обратила внимание на то, что проект очень быстро — просто молниеносно — попал в парламент на первое чтение.





— Анна Канопацкая сказала, что документ согласован Министерством образования. Это меня тоже шокирует. Где люди, которые читают этот документ? Где Министерство юстиции, которое должно было усмотреть в этом документе нарушение Конституции?





Виктория Василевич высказала недоумение, как может выйти в публичное пространство документ, ограничивающий гражданские права и свободы.





— У меня просто волосы дыбом становятся! Чем защищен гражданин нашей страны? А если сейчас министерство внутренних дел издаст законопроект, чтобы мы не выходили из подъездов, кроме как строем?





Поступившие в магистратуру и вуз после колледжа пойдут в армию уже осенью





Эксперт отмечает тенденцию: если государственная машина сталкивается с проблемой, которую нужно решать, она не рассматривает ее в плоскости консультаций, договоренностей, анализа и расчета.





— Один-единственный способ решения — забрать, захватить, отобрать, наказать, лишить.





Аналитик задается вопросом: где в «золотых головах», которые руководят нашей страной, элементарное понимание того, как живет весь мир.





По мнению Василевич, этот законопроект ложится в канву абсолютного изгнания белорусского населения с территории Беларуси.





— Источник проблемы — малая наполняемость армии. Сказывается демографическая ситуация: родилось меньше детей, и некого брать в армию. Дети больные. Здесь все просто как «Равняйсь! Смирно!» Хватай всех, устраивай тюрьму для молодежи — и ты наполнишь армию. ...Какова боеспособность армии, в которой бойцов удерживают с помощью тюремных решеток? — задает логичный вопрос Виктория Василевич.





Эксперт подписала петицию против создания неравноценных условий получения образования в связи с необходимостью прохождения воинской службы. За один день это обращение поддержали более 10 тысяч белорусов.