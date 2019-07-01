"Совсем оторвался от народа - живет как шейх". Байнет обсуждает лимузин Лукашенко

новейший Mercedes-Maybach Pullman Guard с президентскими номерами засветился у стадиона «Динамо» , где проходила церемония закрытия Европейских игр. По информации kp.by,, где проходила церемония закрытия Европейских игр.





Как выяснили журналисты, это самое новое поколение бронированных лимузинов от компании Mercedes. Ему не страшен даже расстрел в упор из штурмовых винтовок. Лимузин также способен выдержать взрыв 15 кг тротила в двух метрах от автомобиля и в метре над землей.













В автомобиле есть бар и функция массажа кресел.





Белорусские интернет-пользователи не оценили шик и блеск нового лимузина Лукашенко – и выразили свое негодование на дискуссионной площадке talks.by.





«Это же слезы для страны…» – с иронией пишут одни комментаторы.





«Наверное, на сэкономленные от Игр деньги купили…», – отвечают другие.





«Не так, на заработанные от сотен тысяч туристов, посетивших Евроигры».





«Вертолеты, резиденции, игры, лимузины, парады... бытовуха белорусской власти».





«Это премия за 25 лет успешного правления. Народ счастлив, давайте и мы порадуемся за нашего любимого президента».





«Почитал про характеристики авто, такое чувство, что у нас военное положение».









«C каждым годом убеждаюсь, что Лукашенко полностью оторвался от народа и простых людей. Он попросту уже никого и ничего не боится – живет как шейх в свое удовольствие. Позволяет своим товарищам делать то же самое, так как они держат его трон».





«Главное, чтобы президенты были сыты, а народец как-нибудь перебьется», – делают вывод белорусы.