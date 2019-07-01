ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Совсем оторвался от народа - живет как шейх". Байнет обсуждает лимузин Лукашенко

02.07.2019 08:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В автопарке Лукашенко появился бронированный автомобиль, стоимость которого превышает 1,4 миллиона евро.

По информации kp.by, новейший Mercedes-Maybach Pullman Guard с президентскими номерами засветился у стадиона «Динамо», где проходила церемония закрытия Европейских игр.

Как выяснили журналисты, это самое новое поколение бронированных лимузинов от компании Mercedes. Ему не страшен даже расстрел в упор из штурмовых винтовок. Лимузин также способен выдержать взрыв 15 кг тротила в двух метрах от автомобиля и в метре над землей.



В автомобиле есть бар и функция массажа кресел.

Белорусские интернет-пользователи не оценили шик и блеск нового лимузина Лукашенко – и выразили свое негодование на дискуссионной площадке talks.by.

«Это же слезы для страны…» – с иронией пишут одни комментаторы.

«Наверное, на сэкономленные от Игр деньги купили…», – отвечают другие.

«Не так, на заработанные от сотен тысяч туристов, посетивших Евроигры».

«Вертолеты, резиденции, игры, лимузины, парады... бытовуха белорусской власти».

«Это премия за 25 лет успешного правления. Народ счастлив, давайте и мы порадуемся за нашего любимого президента».

«Почитал про характеристики авто, такое чувство, что у нас военное положение».


«C каждым годом убеждаюсь, что Лукашенко полностью оторвался от народа и простых людей. Он попросту уже никого и ничего не боится – живет как шейх в свое удовольствие. Позволяет своим товарищам делать то же самое, так как они держат его трон».

«Главное, чтобы президенты были сыты, а народец как-нибудь перебьется», – делают вывод белорусы.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В автопарке Лукашенко появился бронированный автомобиль, стоимость которого превышает 1,4 миллиона евро.
 
Новости дня
Новости разные
 
CNBC: У России возникли сложности с производством гиперзвукового оружия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика