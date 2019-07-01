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Навальный рассказал о тайных богатствах главного московского единоросса

02.07.2019 08:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), которое опубликовалроссийский оппозиционер Алексей Навальный, утверждается, что лидер московского отделения "Единой России" Андрей Метельский и его ближайшие родственники обладают недвижимость на 6 миллиардов российских рублей.

"Тайный бизнес в Австрии, сотни миллионов рублей на счетах, офшоры, гостиницы, автоцентры, рестораны, строительные компании — это небольшая часть того, что мы у него нашли. И все это оформлено на 75-летнюю мать", - говорится в расследовании.


Метельский в ответ на это заявил, что он не имеет отношения к представленной в расследовании ФБК недвижимости, поскольку вся упомянутая собственность оформлена на его мать и была приобретена ею якобы законно.

 
 
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В расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), которое опубликовалроссийский оппозиционер Алексей Навальный, утверждается, что лидер московского отделения...
 
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