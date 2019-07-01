Навальный рассказал о тайных богатствах главного московского единоросса

расследовании . "Тайный бизнес в Австрии, сотни миллионов рублей на счетах, офшоры, гостиницы, автоцентры, рестораны, строительные компании — это небольшая часть того, что мы у него нашли. И все это оформлено на 75-летнюю мать", - говорится в









Метельский в ответ на это заявил, что он не имеет отношения к представленной в расследовании ФБК недвижимости, поскольку вся упомянутая собственность оформлена на его мать и была приобретена ею якобы законно.