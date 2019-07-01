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С мелочью напряженка. Нацбанк заказал дочеканку монет в Москве
Источник материала: Партизан
Национальный банк Беларуси впервые с 2008 года разместил заказ на дочеканку монет.
Дочеканить двухрублевые белорусские монеты доверили специалистам из Московского монетного двора в Москве – филиала акционерного общества "Госзнак", пишет
"Количество производителей, которые могут это делать, в мире достаточно ограничено. Они оборудованы примерно схожим оборудованием, но могут предложить различные условия. Основные требования – это качество в первую очередь и стоимость", – сообщил официальный представитель Нацбанка Александр Тимошенко.
Белорусский заказ стал новым опытом для российских специалистов. Особенность белорусских двухрублевых монет – в их биколорности, эти монеты состоят из двух разных металлов: внутреннего стального диска с медно-никелевым покрытием и наружного кольца с медно-латунным покрытием.
"Каждая монета несет в себе какую-то особенность и изюминку. Это вызывает определенные сложности, но тем не менее мы учимся делать новые изделия", – признался директор Московского монетного двора Константин Крохмаль.
Штемпели, которые помещают в пресс, утверждены Нацбанком. Копии для машин делаются из так называемого маточного образца. Его хранят в капсуле и под сургучными печатями, чтобы обеспечить полную идентичность всех монет.
Отчеканенные двухрублевые монеты упаковывают в пакеты по пять тысяч штук. Таким образом в каждом контейнере весом в 32 килограмма оказывается сумма в 10 тысяч белорусских рублей.
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Национальный банк Беларуси впервые с 2008 года разместил заказ на дочеканку монет.
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