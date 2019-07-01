Ураган прошелся по Гомелю: ветер с корнем вырывал деревья и заставил летать беседку

Повсюду по городу – поваленные деревья, оборванные линии электропередачи, есть поврежденные автомобили.





Ветер был такой силы, что с домов срывало куски кровли, падали рекламные щиты, не выдерживали натиска стихии даже бетонные столбы.













Около 21 часа на проспекте Октября упавшее дерево повредило три машины. Водители вызвали сотрудников МЧС. Некоторым автомобилям понадобится серьезный ремонт. По счастливой случайности, ни владельцы пострадавших машин, ни прохожие не пострадали.





видео , как ветер унес металлическую беседку, которая была установлена на детской площадке. Конструкцию пронесло по всему двору, после чего беседка врезалась в автомобили, припаркованные у домов. Жители Гомеля сняли на, как ветер унес металлическую беседку, которая была установлена на детской площадке. Конструкцию пронесло по всему двору, после чего беседка врезалась в автомобили, припаркованные у домов.





По данным Белэнерго, от стихии пострадали объекты энергосистемы в двух областях – Брестской и Гомельской. Так, на Брестчине были зафиксированы отключения на 92 линиях электропередачи 10 кВ, более тысячи трансформаторных подстанций, без электричества временно остались 200 населенных пунктов и 50 ферм.







В настоящее время там ведутся активные работы по возобновлению подачи электроэнергии в обесточенные деревни. Энергетики обещают, что электроснабжение отключенных потребителей будет оперативно восстановлено

Напомним, непогода пришла в Беларусь во второй половине понедельника, 1 июля. Жару сменило похолодание, прошли сильные дожди, которые сопровождались порывистым ветром и грозами.





Тем временем, прогнозы синоптиков неутешительны: возможно, погода готовит новые испытания.



