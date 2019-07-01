Россельхознадзор уничтожил только за июнь более 900 тонн овощей и фруктов из Беларуси

Источник материала: Ежедневник





Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям уничтожило 900 тонн овощей и фруктов, ввезенных без сопроводительных документов из Беларуси в Россию, говорится в сообщении российской службы.

Как уточняет ведомство, указанная плодоовощная продукция ранее была задержана сотрудниками Брянской и Смоленской таможни, пограничных управлений ФСБ России.

Установлено, что во всех случаях продукция оказалась ввезена из Беларусь минуя официальные фитосанитарные контрольные посты, без необходимых документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, под видом других товаров либо с использованием других нелегальных схем.

По завершению процедур административного расследования вся продукция уничтожена путем захоронения после предварительного измельчения.

В ведомстве добавили, что зафиксировано увеличение попыток нелегального ввоза овощей и фруктов, в том числе и яблок. Как отмечает Россельхознадзор, это произошло после прекращении белорусской стороной сертификации для реэкспорта в Российскую Федерацию плодовоовощной продукции, прибывающей из третьих стран, а также с начала действия ограничений на поставки из самой Беларуси.