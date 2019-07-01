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Россельхознадзор уничтожил только за июнь более 900 тонн овощей и фруктов из Беларуси
02.07.2019 09:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям уничтожило 900 тонн овощей и фруктов, ввезенных без сопроводительных документов из Беларуси в Россию, говорится в сообщении российской службы.
Как уточняет ведомство, указанная плодоовощная продукция ранее была задержана сотрудниками Брянской и Смоленской таможни, пограничных управлений ФСБ России.
Установлено, что во всех случаях продукция оказалась ввезена из Беларусь минуя официальные фитосанитарные контрольные посты, без необходимых документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, под видом других товаров либо с использованием других нелегальных схем.
По завершению процедур административного расследования вся продукция уничтожена путем захоронения после предварительного измельчения.
В ведомстве добавили, что зафиксировано увеличение попыток нелегального ввоза овощей и фруктов, в том числе и яблок. Как отмечает Россельхознадзор, это произошло после прекращении белорусской стороной сертификации для реэкспорта в Российскую Федерацию плодовоовощной продукции, прибывающей из третьих стран, а также с начала действия ограничений на поставки из самой Беларуси.
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Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям уничтожило 900 тонн овощей и фруктов, ввезенных без сопроводительных документов из Беларуси в...
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