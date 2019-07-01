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Porsche раскрыла динамические характеристики электромобиля Taycan

02.07.2019 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкая компания объявила о начале демонстрационного тура своей будущей модели на электротяге — Porsche Taycan. Закамуфлированный прототип электромобиля за три недели посетит три континента.


Начнется тур в Китае — одном из ключевых рынков сбыта спортивного электромобиля Porsche. Демонстрационные заезды прототипа состоятся на полигоне Porsche Experience Center в Шанхае, а управлять электрокаром будет китайский гонщик Ли Чао, участвующий в азиатском кубке Porsche Carrera.


Компания уже озвучила динамические характеристики Taycan, топ-версия которого, как ожидается, получит силовую установку с отдачей более 600 лошадиных сил. С места до 100 км/ч электромобиль разгоняется менее чем за 3,5 секунды, а отметку 200 км/ч преодолевает менее чем за 12 секунд. Максимальная скорость Taycan превысит 250 км/ч.


После Китая прототип Taycan отправится в Великобританию и США. Свой потенциал электромобиль продемонстрирует публике на Фестивале скорости в Гудвуде (4−7 июля 2019) и в рамках последнего этапа Формулы Е, который пройдет с 13 по 14 июля в Нью-Йорке.


Мировая премьера Taycan состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

 
 
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Немецкая компания объявила о начале проведения демонстрационного тура своей будущей модели на электротяге - Porsche Taycan. Закамуфлированный прототип электромобиля за...
 
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