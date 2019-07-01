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В Быховском районе в лесу квадроцикл влетел в дерево: водитель погиб
Источник материала: Tut.by
Поздно вечером 29 июня в лесу около деревни Проточное Быховского района 41-летний могилевчанин разбился на квадроцикле,
ДТП произошло около 23.00. По информации ГАИ, мужчина при выборе скорости движения не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные и погодные условия, не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травм могилевчанин скончался не месте происшествия.
По факту происшествия Быховский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.
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ДТП произошло 29 июня в 23.00.
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