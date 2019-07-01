Американские СМИ: России не хватает материалов для производства гиперзвуковых ракет

Источник материала: Tut.by

Россия сможет создать лишь очень ограниченное количество гиперзвуковых ракет «Авангард» из-за нехватки комплектующих. Об этом сообщает телеканал CNBS, ссылаясь на источники, знакомые с отчетом разведки США.



Пуск «Авангарда». Скриншот из видео. Источник: wikipedia.org

Сегодня Москве все тяжелее находить источники критически важных компонентов из углеродного волокна, сообщил источник — а без них сборка «Авангардов» невозможна.

Гиперзвуковая ракета — один из шести видов оружия, о которых рассказал Путин в марте 2018 года. Российский президент сообщил, что ракета может двигаться со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука. Путин сказал, что оружие уже запущено в серийное производство.

В октябре 2018 года, сообщает CNBC, телеканалу стало известно, что Россия ищет источники поставок углеродного волокна, так как имеющиеся материалы не могут выдержать экстремальных температур при гиперзвуковом полете. И, согласно отчету американской разведки, Кремль так и не смог найти нужные материалы.

В результате, утверждает источник, разработка «Авангардов» становится слишком дорогой, и больше 60 таких ракет создать не удастся. Почему речь идет именно о 60 ракетах — неясно.