Chevrolet Niva получила новую прошивку блока управления двигателем

Источник материала: Tut.by

Внедорожник Chevrolet Niva обзавелся обновленным программным обеспечением электронного блока управления двигателем. Сделано это для «дальнейшего улучшения потребительских свойств внедорожника», сообщает пресс-служба «GM-АвтоВАЗа».





Обновленная прошивка должна обеспечить улучшенную динамику и дополнительный комфорт при езде на Niva в городе и на трассах при сохранении оптимального расхода топлива. Конкретных показателей разгонной динамики и среднего расхода не приводится, но характеристики 1,7-литрового мотора остались прежними: «четверка» развивает 80 лошадиных сил и 127 Нм крутящего момента.

Сообщает также, что обновление не влияет на ресурс двигателя и соответствие нормам токсичности Евро-5. В ходе проведенных на «GM-АвтоВАЗе» испытаний удалось подтвердить улучшение показателей эластичности и тяги в режиме низких и средних оборотов.

Машины с новым программным обеспечением уже доступны у дилеров Chevrolet в России и СНГ, говорится в заявлении производителя. В Беларуси цены на Niva начинаются от 22 500 рублей.