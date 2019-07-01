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Chevrolet Niva получила новую прошивку блока управления двигателем

02.07.2019 09:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Внедорожник Chevrolet Niva обзавелся обновленным программным обеспечением электронного блока управления двигателем. Сделано это для «дальнейшего улучшения потребительских свойств внедорожника», сообщает пресс-служба «GM-АвтоВАЗа».


Обновленная прошивка должна обеспечить улучшенную динамику и дополнительный комфорт при езде на Niva в городе и на трассах при сохранении оптимального расхода топлива. Конкретных показателей разгонной динамики и среднего расхода не приводится, но характеристики 1,7-литрового мотора остались прежними: «четверка» развивает 80 лошадиных сил и 127 Нм крутящего момента.

Сообщает также, что обновление не влияет на ресурс двигателя и соответствие нормам токсичности Евро-5. В ходе проведенных на «GM-АвтоВАЗе» испытаний удалось подтвердить улучшение показателей эластичности и тяги в режиме низких и средних оборотов.

Машины с новым программным обеспечением уже доступны у дилеров Chevrolet в России и СНГ, говорится в заявлении производителя. В Беларуси цены на Niva начинаются от 22 500 рублей.

 
 
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Внедорожник Chevrolet Niva обзавелся обновленным программным обеспечением электронного блока управления двигателем.
 
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