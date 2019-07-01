ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вильнюсе задержан минчанин, которого разыскивали за мошенничество

02.07.2019 09:50 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Вильнюсе задержан минчанин, которого разыскивали за мошенничество
Фото из открытых источников

«В нашей стране мужчина причастен к совершению мошенничества в особо крупном размере. Он обманул как минимум семь человек, завладел их деньгами на сумму около $100 тыс. и скрылся за рубежом», – сообщили в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

Во время задержания мужчины с ним незаконно находилась его малолетняя дочь, которую в Беларуси разыскивала мать. Девочка была объявлена в международный розыск.

Отец лишен родительских прав. Чтобы забрать ребенка с собой, он представил в компетентные органы поддельное согласие матери на выезд дочери за границу.

В ГУБОПиК МВД отметили: обвиняемый скрывался в России, ОАЭ, Индонезии, Турции, Франции, Украине и странах Балтии. Мужчина использовал деньги, добытые преступным путем. При этом ребенку не оказывались надлежащее медицинское обслуживание и уход.

Сейчас белорус водворен в СИЗО, решается вопрос об его экстрадиции. Его дочь – в службе по защите прав ребенка в Вильнюсе. Скоро она вернется в Минск к матери. 

В Вильнюсе задержан минчанин, которого разыскивали за мошенничество
"Развод" по объявлению. Реальные истории обмана на интернет-барахолках
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На родине белорус обманул семь человек на $100 тысяч.
 
Новости дня
Новости разные
 
Porsche раскрыла динамические характеристики электромобиля Taycan
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Единство
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика