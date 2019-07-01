В Вильнюсе задержан минчанин, которого разыскивали за мошенничество

Источник материала: Аргументы и факты

«В нашей стране мужчина причастен к совершению мошенничества в особо крупном размере. Он обманул как минимум семь человек, завладел их деньгами на сумму около $100 тыс. и скрылся за рубежом», – сообщили в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

Во время задержания мужчины с ним незаконно находилась его малолетняя дочь, которую в Беларуси разыскивала мать. Девочка была объявлена в международный розыск.

Отец лишен родительских прав. Чтобы забрать ребенка с собой, он представил в компетентные органы поддельное согласие матери на выезд дочери за границу.

В ГУБОПиК МВД отметили: обвиняемый скрывался в России, ОАЭ, Индонезии, Турции, Франции, Украине и странах Балтии. Мужчина использовал деньги, добытые преступным путем. При этом ребенку не оказывались надлежащее медицинское обслуживание и уход.