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Как будут работать отделения почтовой связи 3 июля

02.07.2019 09:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Как будут работать отделения почтовой связи 3 июля
Фото из открытых источников

РУП «Белпочта» информирует о режиме работы объектов почтовой связи 3 июля 2019 года.

3 июля будут функционировать только дежурные объекты почтовой связи.

О режиме работы объектов почтовой связи также можно узнать в Контакт-центре РУП «Белпочта» по номеру 154, сообщает сайт РУП «Белпочта».

 

 
 
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РУП «Белпочта» информирует о режиме работы объектов почтовой связи 3 июля 2019 года.
 
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