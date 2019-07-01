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Как будут работать отделения почтовой связи 3 июля
02.07.2019 09:42 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
РУП «Белпочта» информирует о режиме работы объектов почтовой связи 3 июля 2019 года.
3 июля будут функционировать только
О режиме работы объектов почтовой связи также можно узнать в Контакт-центре РУП «Белпочта» по номеру 154, сообщает сайт
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РУП «Белпочта» информирует о режиме работы объектов почтовой связи 3 июля 2019 года.
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