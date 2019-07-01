Охрана труда на повестке сессии горсовета депутатов

Источник материала: Пинский Вестник

И крайне важно, насколько грамотно организована работа по охране труда. Ведь, не секрет, неудовлетворительные условия, в которых человеку приходится выполнять свои обязанности, могут вызвать профессиональные заболевания, привести к производственному травматизму. А это не просто беда, которая стучится в отдельно взятые семьи, это еще и большие экономические потери.









Не случайно вопрос о состоянии охраны труда и профилактике производственного травматизма на предприятиях Пинска стоял на повестке дня состоявшейся недавно 11-й сессии городского Совета депутатов. Этот же вопрос был во главе угла городского Дня охраны труда, который уже традиционно на протяжении последних лет проводится в первый летний месяц. Правда, на этот раз с небольшим уточнением - под особое внимание попала строительная отрасль, поскольку, как известно, 2019-й объявлен Годом безопасного труда именно в строительстве. Так вот решено было совместить эти два важнейших мероприятия, причем провести их с выездом на строительные объекты.



Не допустить производственного травматизма

Первым объектом был выбран строящийся 60-квартирный арендный дом в квартале по улице Рокоссовского, где генеральным подрядчиком выступает филиал «СУ-100» ОАО «Стройтрест № 2». Участники мероприятия смогли понаблюдать за работой отделочников, дорожных рабочих, посмотреть бытовки. В стройтресте на протяжении нескольких лет действует система управления охраной труда. Главный инженер Дмитрий Петухов рассказал, что за разного рода нарушения с начала года работникам было выдано 45 желтых и 54 красных карточек, 14 человек привлекли к персональной ответственности, 98 замечаний зафиксировал 41 общественный инспектор. Все должно быть под контролем, ведь труд строителя сопряжен с повышенными производственной опасностью, рисками травмирования - только работа на высоте чего стоит!



Каждую стройплощадку - под видеонаблюдение

Как заверил директор ОАО «Пинское РСУ» Александр Сацута, буквально на каждом строящемся объекте, где управление выступает генеральным подрядчиком, установлены видеокамеры, в том числе и здесь, на улице Полесской, где возводится монолитный многоквартирный жилой дом под № 28 а. Безусловно, видеонаблюдение - штука недешевая, но плюсы ее очевидны, в том числе и что касаемо охраны труда - тут уж ни средствами индивидуальной защиты пренебрегать не станешь, ни алгоритм безопасных действий не нарушишь.



Именно эта строительная площадка не случайно стала вторым объектом, который посетили участники мероприятия. Начальник Пинского межрайонного отдела областного управления Департамента государственной инспекции труда Владимир Андрикевич обратил внимание, что в прошлом году несчастный случай со смертельным исходом, правда, в другой крупной строительной организации произошел как раз на строительстве монолитного дома - не был четко определен порядок демонтажа опалубка.









Еще один момент. Зачастую несчастные случаи - и строительная отрасль не исключение - происходят с работниками, находящимися, как говорится, «под градусом». Потому так важен контроль их состояния, причем не только со стороны руководства. Депутаты при обсуждении вопроса по профилактике производственного травматизма поддержали пункт решения, где речь идет о том, чтобы при заключении коллективных договоров, разумеется, по согласованию с профсоюзными комитетами, оговаривать, что за несообщение руководителю работ о сотруднике, находящемся на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предусмотрена коллективная ответственность членов бригады или звена.









На пленарном заседании Владимир Андрикевич проанализировал ситуацию с соблюдением законодательства об охране труда и производственным травматизмом. А статистика такова - за текущий период 2019 года в городских организациях всех форм собственности зарегистрированы 11 несчастных случаев, в том числе два - с тяжелым исходом. В двух случаях виновными были признаны должностные лица организаций, допустившие нарушения законодательства об охране труда; в девяти - сами потерпевшие, проигнорировавшие требования локальных нормативных правовых актов.



На заседании шел разговор об обеспечении эксплуатационной надежности и безопасности объектов строительства, о санитарно-бытовых условиях, об итогах проходившего в апреле месячника безопасности труда, о результатах прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране труда.



На изменения и новшества законодательства, касающиеся обсуждаемых вопросов и проблем, внимание участников обратила консультант отдела охраны труда управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и соцзащиты Республики Беларусь Оксана Харитончик.



Подвел итоги председатель горисполкома Иван Ребковец. Он подчеркнул, что основное слагаемое успешной, значит, и безопасной работы - высокий уровень исполнительской дисциплины. И с этим не поспоришь.



Наталья КИРКОВЕЦ

Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ