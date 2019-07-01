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Вечером ограничат движение на проспекте Машерова. Как поедут автобусы

02.07.2019 09:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня вечером — снова подготовка к параду 3 июля. На этот раз будут репетировать театрализованный эпизод. Ограничат движение на крупной столичной магистрали. Как пойдет транспорт, сообщает Мингорисполком.

Из-за репетиций театрализованного эпизода «Беларусь гераiчная» ограничат движение всех видов транспорта по части проспекта Машерова — от улицы Даумана до проспекта Победителей. Время ограничения: с 21.00 2 июля до 1.00 3 июля.

Вот как пойдут автобусы:

— № 29, 44, 136 в прямом направлении по проспекту Машерова, улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленской, Орловской и дальше по маршрутам с остановками «Нововиленская», «Выставочный комплекс», обратно — по проспекту Победителей, улицам Немиге, Максима Богдановича, проспекту Машерова с остановками «Гостиница «Юбилейная» и «Станция метро «Немига»;

— № 1002-ТК, 1412-ТК со стороны проспекта Машерова по улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленской, Орловской и дальше по маршрутам в обоих направлениях.

 
 
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2 июля вечером ограничат движение на крупной столичной магистрали. Как пойдет транспорт, сообщает Мингорисполком
 
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