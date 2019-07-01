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В Гродно День Независимости отметят масштабным парадом, аттракционами, мастер-классами и праздничным салютом

02.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Гродно День Независимости отметят масштабным парадом, аттракционами, мастер-классами и праздничным салютом

В нашем городе пройдет не меньше десятка концертов, выставок, будут работать развлекательные зоны и точки с угощениями.

Подробная программа праздничных мероприятий 3 июля в Гродно — в афише.
 
В Гродно День Независимости отметят масштабным парадом, аттракционами, мастер-классами и праздничным салютом
 
 
В 11.00 здесь же откроется концертная программа: на протяжении дня на сцене будут выступать военный оркестр и оркестры города Гродно. К слову, именно здесь в 22.00 состоится республиканская акция «Споем гимн вместе» и прогремит красочный праздничный салют.
 
Другой локацией с разнообразными гуляньями станет площадь Ленина: с двенадцати часов тут начнет работу «арт-кафе» под открытым небом, которое будет ждать гостей на протяжении всего дня; в то же время на сцене будет выступать камерный оркестр ГУК «Гродненская капелла» ГУ «Гродненского городского цента культуры», а также кавер-группы нашего города.
 
В городском парке им. Ж. Э. Жилибера весь день будут доступны выставка ремесленников, мастер-классы, квест-игра, праздничная музыкальная программа. Изюминкой данной площадки является гастрофестиваль «Солдатская каша – сила наша», где каждый желающий сможет продегустировать каши из разных круп.
 
В Гродно День Независимости отметят масштабным парадом, аттракционами, мастер-классами и праздничным салютом
 
В «Швейцарской долине» вас ожидает детская площадка с играми, конкурсами, фотозонами, викторинами и розыгрышами.
 
Улица Советская превратится в арбат искусств с различными выставками и ярмарками. А на площади вас будет ожидать этап единой лиги Европы – Кубок концерна «Росэнергоатом» по баскетболу среди мужских команд 3х3.
 

Своя праздничная программа запланирована не только в центре города, но и на гродненских окраинах. На выступления артистов, выставки-ярмарки, работу развлекательных зон и точек с угощениями, мастер-классы и показательные выступления можно рассчитывать в микрорайонах.

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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