В Гродно День Независимости отметят масштабным парадом, аттракционами, мастер-классами и праздничным салютом

Источник материала: Вороновская газета





В нашем городе пройдет не меньше десятка концертов, выставок, будут работать развлекательные зоны и точки с угощениями.

Подробная программа праздничных мероприятий 3 июля в Гродно — в афише.





Начнутся празднования у Кургана Славы — это одна из главных площадок праздника. В 10.00 стартует торжественный митинг, который продолжится парадом военной техники и войск Гродненского гарнизона, а также работа гастрофестплощадки «Смакота», на которой зрители смогут отведать свежеиспеченный солдатский хлеб и, конечно-же, солдатскую кашу.

В 11.00 здесь же откроется концертная программа: на протяжении дня на сцене будут выступать военный оркестр и оркестры города Гродно. К слову, именно здесь в 22.00 состоится республиканская акция «Споем гимн вместе» и прогремит красочный праздничный салют.

Другой локацией с разнообразными гуляньями станет площадь Ленина: с двенадцати часов тут начнет работу «арт-кафе» под открытым небом, которое будет ждать гостей на протяжении всего дня; в то же время на сцене будет выступать камерный оркестр ГУК «Гродненская капелла» ГУ «Гродненского городского цента культуры», а также кавер-группы нашего города.

В городском парке им. Ж. Э. Жилибера весь день будут доступны выставка ремесленников, мастер-классы, квест-игра, праздничная музыкальная программа. Изюминкой данной площадки является гастрофестиваль «Солдатская каша – сила наша», где каждый желающий сможет продегустировать каши из разных круп.





В «Швейцарской долине» вас ожидает детская площадка с играми, конкурсами, фотозонами, викторинами и розыгрышами.

Улица Советская превратится в арбат искусств с различными выставками и ярмарками. А на площади вас будет ожидать этап единой лиги Европы – Кубок концерна «Росэнергоатом» по баскетболу среди мужских команд 3х3.

Своя праздничная программа запланирована не только в центре города, но и на гродненских окраинах. На выступления артистов, выставки-ярмарки, работу развлекательных зон и точек с угощениями, мастер-классы и показательные выступления можно рассчитывать в микрорайонах.

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