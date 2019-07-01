Студотрядовцы помогут в благоустройстве территории Коссовского замка

Источник материала: Виртуальный Брест

Студенческий отряд приступит сегодня к работе на областной молодежной стройке - в Коссовском дворце, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по делам молодежи Брестского облисполкома Игорь Саюк.





В составе строительного отряда - 14 студентов исторического факультета Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина. Парни и девушки на территории Коссовского дворца будут трудиться в течение июля, будут заниматься археологическими раскопками и благоустройством. Ребята смогут познакомиться с созданной во дворце экспозицией, посетят музей-усадьбу Тадеуша Костюшко, примут участие в мероприятиях ко Дню Независимости, узнают о традициях празднования Купалья в Ивацевичском районе.

"Молодежными стройками выбираются наиболее важные социально значимые объекты региона. Например, в 2016 году студотрядовцы участвовали в строительстве патриотического центра в Брестской крепости, в 2017-м - Западного обхода Бреста, в 2018-м - нового автовокзала в областном центре. В этом году рассматривали Коссовский дворец и школу в Барановичах. Остановили свой выбор на первом варианте, потому что в следующем году планируется завершение реконструкции. Важно, чтобы молодежь приложила руку к восстановлению знаковой достопримечательности Беларуси", - подчеркнул Игорь Саюк.

Реставрация дворца в Коссово , который называют архитектурной жемчужиной Беларуси XIX века, началась в 2008 году. Сейчас на объекте ведутся общестроительные, сантехнические и электротехнические работы. Специалисты приступили к внутренней отделке помещений.

В целом договоры на временное трудоустройство молодежи заключили более 140 предприятий Брестской области. Сформировано 125 строительных, педагогических, сервисных, сельскохозяйственных и экологических отрядов. В частности, ребята занимаются благоустройством в микрорайоне Южный и на территории Кобринского моста в Бресте, обустройством аллеи Авиаторов в Барановичах, работают в летних детских лагерях и в составе приемных комиссий в учебных заведениях региона. Также молодые люди помогают аграриям в уборке урожая, трудятся на перерабатывающих предприятиях.