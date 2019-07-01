Вчерашний ветер оставил без света сотни домов

Шквалистый ветер, который обрушился 1 июля на Беларусь, натворил бед: повреждены кровли, дома, сельскохозяйственные здания, упавшими деревьями покорежены автомобили. Обошлось без пострадавших.

По данным МЧС, из-за порывов ветра (до 29 м/с) 1 июля в Беларуси пострадал 51 населенный пункт в Брестской, Гродненской, Гомельской, Минской и в Могилевской областях.

По данным ГПО «Белэнерго» в течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 1 216 населенных пунктов, 311 сельскохозяйственных зданий и 5 728 трансформаторных подстанций.

Повреждены кровли 19 жилых домов, 2 хозяйственных построек, 2 объектов соцкультбыта, одного производственного и 99 сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 446 случаев падения деревьев, повреждены 25 автомобилей.

По состоянию на 6 часов утра 2 июля без электроснабжения оставались 516 населенных пунктов.