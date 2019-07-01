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Вчерашний ветер оставил без света сотни домов

02.07.2019 10:20 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Шквалистый ветер, который обрушился 1 июля на Беларусь, натворил бед: повреждены кровли, дома, сельскохозяйственные здания, упавшими деревьями покорежены автомобили. Обошлось без пострадавших.

По данным МЧС, из-за порывов ветра (до 29 м/с) 1 июля в Беларуси пострадал 51 населенный пункт в Брестской, Гродненской, Гомельской, Минской и в Могилевской областях.

По данным ГПО «Белэнерго» в течение суток на территории Беларуси  периодически нарушалось электроснабжение 1 216 населенных пунктов, 311 сельскохозяйственных зданий и 5 728 трансформаторных подстанций.

Повреждены кровли 19 жилых домов, 2 хозяйственных построек, 2 объектов соцкультбыта, одного производственного и 99 сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 446 случаев падения деревьев, повреждены 25 автомобилей.

По состоянию на 6 часов утра 2 июля без электроснабжения оставались 516 населенных пунктов.

Напомним, что в Беларусь на этой неделе придет похолодание. Во вторник ночью будет 11-17 градусов тепла, днем – от 18 до 20 в южных и от 20 до 26 в остальных районах страны. 3 июля, в среду, ожидается усиление ветра, опять дожди. Ночью – 8-15 с плюсом, днем – 15-22 тепла. 4 и 5 июля – кратковременный дождь, ночью от 6 до 11-12 тепла, днем – от 15 до 25.

 
 
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Шквалистый ветер, который обрушился 1 июля на Беларусь, натворил бед: повреждены кровли, дома, сельскохозяйственные здания, упавшими деревьями покорежены...
 
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