История в цифре: документы партизан Беларуси теперь доступны в Сети

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Накануне Дня независимости в Минске презентовали интернет-портал «Партизаны Беларуси» . Это совместный проект Национального архива страны и издательского дома «Беларусь сегодня», сообщает телеканал «МИР 24».

Работа шла около года. Тысячи документов отсканированы и размещены на сайте. Теперь, чтобы узнать информацию о родственнике, достаточно ввести в поисковую строку портала его имя и фамилию.

«Когда я прочел эти наградные листы, это такие личные эмоции, которые очень важны для малого поколения. Собственно, для них это и делается. Более 35 тысяч наградных листов уже доступны, в целом их будет 80 тысяч», – рассказал главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук.