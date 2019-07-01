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История в цифре: документы партизан Беларуси теперь доступны в Сети
02.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Накануне Дня независимости в Минске презентовали интернет-портал
Работа шла около года. Тысячи документов отсканированы и размещены на сайте. Теперь, чтобы узнать информацию о родственнике, достаточно ввести в поисковую строку портала его имя и фамилию.
«Когда я прочел эти наградные листы, это такие личные эмоции, которые очень важны для малого поколения. Собственно, для них это и делается. Более 35 тысяч наградных листов уже доступны, в целом их будет 80 тысяч», – рассказал главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук.
Ежегодно в Национальный архив поступает сотни запросов из-за рубежа от детей и внуков
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Тысячи документов отсканированы и размещены на отдельном сайте. Чтобы узнать информацию о родственнике, нужно ввести в поисковую строку фамилию.
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