Сколько с возрастом автомобиль теряет в цене?

Источник материала: Новости Хотимска

Любой автомобиль в процессе эксплуатации имеет свойство терять свою цену, причём у различных машин этот показатель будет существенно отличаться. Выбирая новую машину, мы зачастую не задумываемся о том, за сколько в последующем сможем продать авто через 3-5 лет после начала его эксплуатации. Сколько потеряет автомобиль на старении, и как сократить такие затраты у автовладельцев.

В прошлом большинство автовладельцев покупали автомобили новыми, и в последующем использовали их на протяжении десятков лет. Тогда как сегодня многие машины покупаются новыми в салоне и эксплуатируются 4-5 лет. Затраты автовладельцев на такое старение будут существенно различаться. Кому-то удается продать пятилетнюю машину по цене в 50-60% от первоначальной, а кто-то не может выручить за свою машину и трети от ее стоимости новой в автосалоне.



Во многом такая потеря стоимости автомобиля зависит от его технического состояния, конкретной марки и модели. Например, подмечено, что автомобили из большой немецкой тройки быстро теряют свою стоимость, и через 5 лет за такие машины выручить 50% первоначальной цены будет уже невозможно. А вот сверхнадежные японские хэтчбеки, универсалы и седаны отлично сохраняют свою стоимость, что в последующем при смене машины сокращает затраты автовладельцев.

Сколько теряет автомобиль в цене?

Проведённые исследования показали, что в первые три года эксплуатации автомобиля потеря стоимости составит приблизительно 15-40%. Соответственно, автомобиль, который изначально новым в салоне стоил 600 000 рублей, каждый год будет терять в цене около 50 000 рублей. Если перевести такие потери стоимости в бензин, то это сопоставимо с пробегом в 20-30 тысяч километров в год. Быстрая потеря стоимости отмечается именно в первые несколько лет эксплуатации автомобиля. Даже новый автомобиль, который буквально несколько недель назад выехал из салона, будет иметь стоимость на 15-20% ниже первоначальной цены. При этом по своему техническому состоянию такой автомобиль не будет отличаться от нового.

Факторы, оказывающие влияние на потерю стоимости

На показатели потери стоимости автомобиля своей цены оказывают влияние различные факторы. В первую очередь это ценовая политика производителя. Сегодня большинство автопроизводителей быстро меняют свой модельный ряд, поэтому буквально через 3-4 года после покупки новой машины выйдет его следующее поколение, после чего прошлое поколение сразу же автоматически теряет 15-20% своей стоимости.

Также важнейшим фактором, от которого будет зависеть стоимость подержанного автомобиля и скорость потери им своей стоимости, является репутация конкретной модели. В прошлом надежность иномарок было куда лучше, чем у автомобилей, которые выпускаются в последние 10 лет. Соответственно, такие автомобили лучше сохраняли свою стоимость, тогда как сегодня не редкость такие ситуации, когда за трехлетний автомобиль уже просят около половины от его первоначальной цены именно по причине посредственного технического состояния.

Показателен пример Toyota и других брендов из Японии. Автомобили этого производителя считаются чрезвычайно надежными и долговечными в эксплуатации. Соответственно, даже десятилетние машины от этого японского бренда могут стоить 40-60% своей начальной цены. А вот недорогие китайские и корейские марки, не могут похвастаться таким качеством сборки, и за пятилетний автомобиль с трудом удается выручить даже 30-40% его первоначальной цены.

Востребованность и популярность конкретного автомобиля на рынке подержанных машин также будет влиять на ее стоимость. Например, редкие и невостребованные автомобили будут цениться куда хуже, что объясняется сложностью с ремонтом и поиском запчастей. А вот распространённые машины, вроде Volkswagen, Audi или японских брендов массово представлены на рынке, поэтому каких-либо сложностей с их обслуживанием, поиском мастерских и запчастей не возникает, соответственно такие автомобили будут лучше цениться на вторичном рынке.

Цена подержанного автомобиля также будет зависеть от эксплуатационных расходов на конкретную машину. Чем выше такие затраты, тем скорее автомобиль теряет свою цену. К таким эксплуатационным затратам относятся не только расходы на сервис и ремонт, но и сопутствующие платежи, например, транспортный налог. В России, где владельцы мощных машин должны уплачивать транспортный налог по высокой ставке, спрос на такие автомобили будет не слишком высок, поэтому они быстрее теряют свою цену.

Какой выбрать автомобиль?

Выбирая новую иномарку, многие потенциальные автовладельцы обращают внимание в первую очередь на немецкие автомобили, ошибочно полагая, что в последующем такая машина будет цениться даже на вторичном рынке, с ее продажей не будет каких-либо сложностей, а за машину можно будет получить хорошую сумму, потеряв минимум за время ее эксплуатации. Однако в действительности на таких автомобилях даже за 3 года эксплуатации теряется порядка 50% их стоимости. А вот меньше всего потеря в цене будет у недорогих или сверхнадежных автомобилей.

Как ни странно, но меньше всего теряет свою стоимость отечественная Лада Гранта. Трехлетние Гранты могут оцениваться приблизительно 80% от первоначальной цены. Аналогичные отличные результаты показали Hyundai Solaris, Renault Sandero и Volkswagen Golf. Также хорошо сохраняют свою первоначальную цену Toyota Corolla, Mazda 6, Volkswagen Passat, BMW 3 серии и другие автомобили. А вот представители большой немецкой тройки оказались в самом низу списка машин, которые лучше всего сохраняют свою первоначальную цену. Объясняется это высокими затратами на эксплуатацию такой техники, повышенным транспортным налогом, а также посредственной надежностью этих автомобилей.

Также специалисты не рекомендуют приобретать американские автомобили, которые предлагаются по низким ценам, имеют привлекательный вид и неплохие технические характеристики. В последующем такие машины быстро теряют свою стоимость, что объясняется посредственным качеством изготовления, а также сложностью с ремонтом и сервисным обслуживанием этих машин. Аналогичные проблемы у владельцев автомобилей из Поднебесной. Китайцы изначально предлагаются по низкой цене, однако уже через три-четыре года эксплуатации выручить даже половину от уплаченных денег будет невозможно.

Выводы

Выбирая новую машину, необходимо не только учитывать эксплуатационные характеристики, стоимость и затраты на эксплуатацию, но и сохранение автомобилем своей цены. Установлено, что лучше всего стоимость сохраняют недорогие и надежные автомобили, что позволяет в последующем автовладельцу с легкостью продать такую машину, выручив за неё 50 процентов и более от первоначальных затрат. Подобное возможно лишь при выборе востребованной на рынке модели, которая имеет минимальные эксплуатационные затраты, отличается надежностью и простотой сервисного обслуживания.