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Ханок подал в суд на Ядвигу Поплавскую и готов судиться с Ярмоленко и Солодухой

02.07.2019 10:31 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Ханок подал в суд на Ядвигу Поплавскую и готов судиться с Ярмоленко и Солодухой

В суде, рассказывает Эдуард Ханок, он намеревается защитить свою честь и достоинство, а также отстоять право на имя.

Пока он подготовил иск только в адрес Ядвиги Поплавской, однако заявляет о своем намерении также судиться с артистами Анатолием Ярмоленко, Александром Солодухой и музыкальным продюсером Русланом Стариковским. У Ханка, с его слов, есть документальные доказательства, что их поступки несовместимы с законом об авторских правах, передает TUT.by.

В Верховном Суде подтвердили, что исковое заявление Ханка поступило в для рассмотрения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела.

В июле 2018 года Ханок подал в суд на ОНТ и выиграл его. В иске композитор заявил, что телеканал нарушил его права на имя, и попросил взыскать 980 рублей в качестве морального вреда. Верховный суд согласился с этим, но снизил денежную компенсацию почти вдвое.

 
 
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В суде, рассказывает Эдуард Ханок, он намеревается защитить свою честь и достоинство, а также отстоять право на имя.
 
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