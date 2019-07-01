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На пляже реки Лесная и водоеме у лагеря «Верба» – купаться запрещено

02.07.2019 09:08 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Каменецкий районный ЦГиЭ информирует, что с 01 июля 2019 года в связи  с ухудшением качества воды открытых водоемов в местах купания и массового отдыха населения запрещено купание  на  пляже река Лесная  в г. Каменец и приостановлено купание на  водоеме детского оздоровительного лагеря «Верба» оздоровительного центра ТРУП «Брестское отделение Белорусской железной дороги» до улучшения качества воды.

В летние месяцы в связи с повышением температуры в воде развиваются микроорганизмы, которые ухудшают ее качество по бактериологическим показателям. Некоторые из микроорганизмов могут вызывать кишечные заболевания, дерматиты и др. Поэтому при наличии таблички «купание запрещено» в этом месте купаться нельзя.

Лабораторные исследования качества воды в местах купания (пляж на реке Лесная в г.Каменец  и водоем на территории оздоровительного лагеря «Верба»)  по микробиологическим и санитарно-химическим показателям проводятся с мая по сентябрь. При изменении качества воды открытых водоемов будет сообщено дополнительно.

Евгения ДЕНИСЕНКО,

помощник врача-гигиениста Каменецкого районного ЦГиЭ.

На пляже реки Лесная и водоеме у лагеря «Верба» – купаться запрещено

Author: Редактор сайта

 
 
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Каменецкий районный ЦГиЭ информирует, что с 01 июля 2019 года в связи  с ухудшением качества Сообщение На пляже реки Лесная и водоеме у лагеря «Верба» – купаться...
 
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