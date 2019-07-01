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На пляже реки Лесная и водоеме у лагеря «Верба» – купаться запрещено
02.07.2019 09:08 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Каменецкий районный ЦГиЭ информирует, что с 01 июля 2019 года в связи с ухудшением качества воды открытых водоемов в местах купания и массового отдыха населения запрещено купание на пляже река Лесная в г. Каменец и приостановлено купание на водоеме детского оздоровительного лагеря «Верба» оздоровительного центра ТРУП «Брестское отделение Белорусской железной дороги» до улучшения качества воды.
В летние месяцы в связи с повышением температуры в воде развиваются микроорганизмы, которые ухудшают ее качество по бактериологическим показателям. Некоторые из микроорганизмов могут вызывать кишечные заболевания, дерматиты и др. Поэтому при наличии таблички «купание запрещено» в этом месте купаться нельзя.
Лабораторные исследования качества воды в местах купания (пляж на реке Лесная в г.Каменец и водоем на территории оздоровительного лагеря «Верба») по микробиологическим и санитарно-химическим показателям проводятся с мая по сентябрь. При изменении качества воды открытых водоемов будет сообщено дополнительно.
Евгения ДЕНИСЕНКО,
помощник врача-гигиениста Каменецкого районного ЦГиЭ.
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Каменецкий районный ЦГиЭ информирует, что с 01 июля 2019 года в связи с ухудшением качества Сообщение На пляже реки Лесная и водоеме у лагеря «Верба» – купаться...
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