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Места в Каменецком районе, где в июне клещи были наиболее активны+ссылка
02.07.2019 08:26 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Количество обращений по поводу присасывания клещей на территориях Каменецкого района с 1 по 30 июня текущего года – 35 человек, из них 13– дети.
Сведения о количестве обращений по поводу присасывания клещей на территориях Каменецкого района в июне 2019 года .
Территории, где произошло присасывание клещей за июнь и количество присасываний отмечены красной меткой
По информации Каменецкого районного ЦГиЭ.
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Количество обращений по поводу присасывания клещей на территориях Каменецкого района с 1 по 30 июня Сообщение Места в Каменецком районе, где в июне клещи были...
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