Места в Каменецком районе, где в июне клещи были наиболее активны+ссылка

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Количество обращений по поводу присасывания клещей на территориях Каменецкого района с 1 по 30 июня текущего года – 35 человек, из них 13– дети.

Сведения о количестве обращений по поводу присасывания клещей на территориях Каменецкого района в июне 2019 года .

Количест-во обращений с укусами клещей, Всего/из них дети до17 лет Местность предположительного присасывания клещей Оздоровите- льные учреждения для детей Зоны отдыха (лесопар- ки, парки, пляжные зоны,др.территории) Территории населенного пункта Частные подворья, дачные участки Лесные массивы Не уста-новлено Проведен- ные акарицидные обработки 35/13 о/л -3 3-а/г Беловежский 1-д Омельянец (озеро Сипурка) 1-д.Заречаны (озеро) 4-г.Высокое 4-Каменец 1д.Чернаки 1-а/г Видомля 1- д.Пашуки 1-а/гШаличи 1-д.Хлевище 1-д.Мурины 1-д.Сосна 1-а/г Дмитровичи 1-а/г Рясна 1-д.Вулька 1-д.Николаево 1-д.Чепели 1-лес д.Шаличи 1-лес д.Видомля 1-лес д.Броневичи 2-лес д.Огородники 1-лес а/г Новосёлки 1 —

Территории, где произошло присасывание клещей за июнь и количество присасываний отмечены красной меткой здесь .

По информации Каменецкого районного ЦГиЭ.