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Места в Каменецком районе, где в июне клещи были наиболее активны+ссылка

02.07.2019 08:26 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Количество обращений по поводу присасывания клещей на территориях Каменецкого района  с 1  по 30 июня текущего года – 35 человек, из них 13– дети.

Сведения о количестве обращений по поводу присасывания клещей на территориях Каменецкого района в июне 2019 года .

Количест-во обращений с укусами клещей,

Всего/из них дети до17 лет

 Местность предположительного присасывания клещей
Оздоровите-

льные учреждения для детей

 Зоны

отдыха (лесопар-

ки, парки,

пляжные зоны,др.территории)

 Территории населенного пункта Частные подворья,

дачные участки

 Лесные массивы Не уста-новлено Проведен-

ные акарицидные обработки
35/13 о/л -3 3-а/г Беловежский

1-д Омельянец   (озеро Сипурка)

1-д.Заречаны (озеро)

 

 

 4-г.Высокое

4-Каменец

 1д.Чернаки

1-а/г Видомля

1- д.Пашуки

1-а/гШаличи

1-д.Хлевище

1-д.Мурины

1-д.Сосна

1-а/г Дмитровичи

1-а/г Рясна

1-д.Вулька

1-д.Николаево

1-д.Чепели

 

 1-лес д.Шаличи

1-лес д.Видомля

1-лес д.Броневичи

2-лес д.Огородники

1-лес

а/г Новосёлки

 

 

 

 1

 

 

Территории, где произошло присасывание клещей за июнь и количество присасываний отмечены красной меткой здесь.

 

По информации Каменецкого районного ЦГиЭ.

Места в Каменецком районе, где в июне клещи были наиболее активны+ссылка

Author: Редактор сайта

 
 
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Количество обращений по поводу присасывания клещей на территориях Каменецкого района  с 1  по 30 июня Сообщение Места в Каменецком районе, где в июне клещи были...
 
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