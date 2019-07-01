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День Независимости-2019. Программа мероприятий 3 июля в Каменце и Высоком
02.07.2019 08:00 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Программа мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости Республики Беларусь и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
КАМЕНЕЦ
Братская могила
12.00 – митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Площадь перед райисполкомом
12.45 – праздничный концерт, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков «Под небом мирным музыка звучит!»
Площадка районного Дома культуры
С 14.00 – работа детской площадки (игровые программы, показательные выступления РОЧС и отделения Департамента охраны), спортивные соревнования
19.00 – выступление ансамбля казачьей песни «Бацька Атаман» (г.Минск).
21.00-24.00 – молодежная дискотека.
Площадь перед райисполкомом
22.40 – пиксельное шоу.
22.50 – акция «Споем гимн вместе!»
23.00 – огненно-пиротехническое шоу.
ВЫСОКОЕ
Центр и городская площадь
12.00 – литературно-музыкальная композиция «И помнит мир спасённый…» (возложение цветов и венков к братской могиле).
С 14.00 – торговая ярмарка «Хлебосольная Беларусь», беспроигрышная лотерея, аттракционы, батуты, игровые моменты.
16.00 – концерт-подарок «Земной поклон тебе, Беларусь!» (с участием гостей города хор песни и танца «Василёчки», Республика Польша).
17.00 – праздничный концерт «Мая краіна – Беларусь!» (с участием гостей города, клуба любителей песни и юмора «Добрые сябры, Мартынюки).
21.00 – 23.30 – народные гулянья «Святкуй, Беларусь!»
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Программа мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости Республики Беларусь и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Сообщение День...
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