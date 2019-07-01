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День Независимости-2019. Программа мероприятий 3 июля в Каменце и Высоком

02.07.2019 08:00 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Программа мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости Республики Беларусь и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

КАМЕНЕЦ

Братская могила

12.00 – митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Площадь перед райисполкомом

12.45 – праздничный концерт, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков «Под небом мирным музыка звучит!»

Площадка районного Дома культуры

С 14.00 – работа детской площадки (игровые программы, показательные выступления РОЧС и отделения Департамента охраны), спортивные соревнования

19.00 – выступление ансамбля казачьей песни «Бацька Атаман» (г.Минск).

21.00-24.00 – молодежная дискотека.

Площадь перед райисполкомом

22.40 – пиксельное шоу.

22.50 – акция «Споем гимн вместе!»

23.00 – огненно-пиротехническое шоу.

ВЫСОКОЕ

Центр и городская площадь

12.00 – литературно-музыкальная композиция «И помнит мир спасённый…» (возложение цветов и венков к братской могиле).

С 14.00 – торговая ярмарка «Хлебосольная Беларусь», беспроигрышная лотерея, аттракционы, батуты, игровые моменты.

16.00 – концерт-подарок «Земной поклон тебе, Беларусь!» (с участием гостей города хор песни и танца «Василёчки», Республика Польша).

17.00 – праздничный концерт «Мая краіна – Беларусь!» (с участием гостей города, клуба любителей песни и юмора «Добрые сябры, Мартынюки).

21.00 – 23.30 – народные гулянья «Святкуй, Беларусь!»

День Независимости-2019. Программа мероприятий 3 июля в Каменце и Высоком

Author: Редактор сайта

 
Теги: Минск
 
 
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Программа мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости Республики Беларусь и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Сообщение День...
 
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