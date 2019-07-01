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В Беларуси повышаются тарифы на оформление билетов на поезда
02.07.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Так, в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий тариф на оформление билетов «туда», «обратно» и (или) от другой станции вырастет с 11 до 15 копеек.
В поездах международных линий они увеличатся с 40 до 50 копеек (на оформление билетов «туда») и с 75 до 90 копеек (на оформление билетов «обратно» и (или) от другой станции).
Тариф на бронирование мест вырастет с 20 до 25 копеек.
Тарифы на услуги автотранспортных терминалов: предварительная продажа билетов в автобусах, бронирование мест — остаются без изменений.
Постановление МАРТ вступает в силу через десять дней после официального опубликования. Последний раз тарифы на услуги железнодорожных терминалов изменялись в 2017 году.
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