В Беларуси повышаются тарифы на оформление билетов на поезда

Источник материала: Полесская правда



В Беларуси повышаются предельные максимальные тарифы на услуги железнодорожных терминалов. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 17 июня 2019 года №50, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Так, в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий тариф на оформление билетов «туда», «обратно» и (или) от другой станции вырастет с 11 до 15 копеек.

В поездах международных линий они увеличатся с 40 до 50 копеек (на оформление билетов «туда») и с 75 до 90 копеек (на оформление билетов «обратно» и (или) от другой станции).

Тариф на бронирование мест вырастет с 20 до 25 копеек.

Тарифы на услуги автотранспортных терминалов: предварительная продажа билетов в автобусах, бронирование мест — остаются без изменений.

Постановление МАРТ вступает в силу через десять дней после официального опубликования. Последний раз тарифы на услуги железнодорожных терминалов изменялись в 2017 году.