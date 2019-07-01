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Руководители министерств и ведомств в июле проведут приёмы граждан и представителей юридических лиц в Совмине
02.07.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Руководители министерств и ведомств проведут в Совете Министров в июле личные приемы граждан, их представителей, представителей юридических лиц.
Министр иностранных дел Владимир Макей встретится с гражданами и юрлицами в Совмине 24 июля, министр энергетики Виктор Каранкевич – 26 июля, министр культуры Юрий Бондарь – 31 июля.
Прием проводится с 10.00 по адресу: г. Минск, ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-63-69.
Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, заместителями Премьер-министра – только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.
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