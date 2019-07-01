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Руководители министерств и ведомств в июле проведут приёмы граждан и представителей юридических лиц в Совмине

02.07.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Руководители министерств и ведомств проведут в Совете Министров в июле личные приемы граждан, их представителей, представителей юридических лиц.

Руководители министерств и ведомств в июле проведут приёмы граждан и представителей юридических лиц в Совмине
5 июля прием проведет министр финансов Максим Ермолович. На 10 июля запланирован прием министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, на 12 июля – министра образования Игоря Карпенко, на 17 июля – министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, на 19 июля – министра промышленности Павла Утюпина.

Министр иностранных дел Владимир Макей встретится с гражданами и юрлицами в Совмине 24 июля, министр энергетики Виктор Каранкевич 26 июля, министр культуры Юрий Бондарь – 31 июля.

Прием проводится с 10.00 по адресу: г. Минск, ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-63-69.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, заместителями Премьер-министра – только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.

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