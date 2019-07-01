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В Беларуси увеличиваются тарифы на проезд в некоторых поездах
02.07.2019 10:22 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Тарифы вырастут в поездах региональных и международных линий.
Стоимость билета региональных линий бизнес-класса увеличится "туда", "обратно" или от другой станции с 11 до 15 копеек, в поездах международных линий – с 40 до 50 копеек (на оформление билетов "туда") и с 75 до 90 копеек (на оформление билетов "обратно" или от другой станции), сообщает
Также до 25 копеек вырастет стоимость брони в поездах международных или региональных линий.
Стоимость услуг автотранспортных терминалов – предварительная продажа билетов в автобусах, бронирование мест – остаётся без изменений.
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