В Беларуси увеличиваются тарифы на проезд в некоторых поездах

Тарифы вырастут в поездах региональных и международных линий.

Стоимость билета региональных линий бизнес-класса увеличится "туда", "обратно" или от другой станции с 11 до 15 копеек, в поездах международных линий – с 40 до 50 копеек (на оформление билетов "туда") и с 75 до 90 копеек (на оформление билетов "обратно" или от другой станции), сообщает БЕЛТА .

Также до 25 копеек вырастет стоимость брони в поездах международных или региональных линий.

Стоимость услуг автотранспортных терминалов – предварительная продажа билетов в автобусах, бронирование мест – остаётся без изменений.

Проезд в поездах городских линий можно оплатить с помощью банковской карты Подробнее