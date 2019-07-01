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В Беларуси увеличиваются тарифы на проезд в некоторых поездах

02.07.2019 10:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси увеличиваются тарифы на проезд в некоторых поездах
Фото из открытых источников

Тарифы вырастут в поездах региональных и международных линий.

Стоимость билета региональных линий бизнес-класса увеличится "туда", "обратно" или от другой станции с 11 до 15 копеек, в поездах международных линий – с 40 до 50 копеек (на оформление билетов "туда") и с 75 до 90 копеек (на оформление билетов "обратно" или от другой станции), сообщает БЕЛТА.

Также до 25 копеек вырастет стоимость брони в поездах международных или региональных линий.

Стоимость услуг автотранспортных терминалов – предварительная продажа билетов в автобусах, бронирование мест – остаётся без изменений. 

В Беларуси увеличиваются тарифы на проезд в некоторых поездах
Проезд в поездах городских линий можно оплатить с помощью банковской карты
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