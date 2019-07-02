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В рамках Дней энергии в Шарковщине в средней школе № 2 был проведён «Энергоквест» — конкурсная познавательно-развлекательная программа для школьников.

02.07.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

 

В рамках Дней энергии в Шарковщине в средней школе № 2 был проведён «Энергоквест» — конкурсная познавательно-развлекательная программа для школьников.Энергосбережению глазами детей была посвящена познавательно-развлекательная программа «Энергоквест», участие в которой приняли свыше 50 человек — учеников школ нашего городского посёлка. Мероприятие прошло в Шарковщинской средней школе № 2 и объединило самых творческих и активных ребят.

Современные школьники бережливости учатся с самого детства.  Ярко, лаконично, креативно и динамично  в своих выступлениях они продемонстрировали зрителям и членам жюри почему необходимо экономить воду, газ, электричество, даже бумагу. Рассказали, что такое альтернативные источники энергии.

Дни энергии прошли в рамках участия Шарковщины в Соглашении мэров по климату и энергии. Победители и участники  «Энергоквеста» отмечены призами, предоставленными МОО « Экопартнерство» при поддержке Европейского союза.

Более подробно об этом читайте в нашей районной газете!В рамках Дней энергии в Шарковщине в средней школе № 2 был проведён «Энергоквест» — конкурсная познавательно-развлекательная программа для школьников.В рамках Дней энергии в Шарковщине в средней школе № 2 был проведён «Энергоквест» — конкурсная познавательно-развлекательная программа для школьников.В рамках Дней энергии в Шарковщине в средней школе № 2 был проведён «Энергоквест» — конкурсная познавательно-развлекательная программа для школьников.В рамках Дней энергии в Шарковщине в средней школе № 2 был проведён «Энергоквест» — конкурсная познавательно-развлекательная программа для школьников.

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