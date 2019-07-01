Отличный смартфон Xiaomi, если бы не цена: полный обзор Mi 9T

Источник материала: Tut.by

Xiaomi Mi 9T — новый «почти флагманский» смартфон популярного в Беларуси производителя, который совсем скоро начнет продаваться от 939 рублей. Впрочем, конкурентов как от самой Xiaomi, так и от других производителей со схожей ценой у Mi 9T достаточно. Мы протестировали аппарат и попытались разобраться, в чем его главные плюсы и минусы.





Переименованный «китаец»

В конце мая Xiaomi в Китае представила два смартфона бренда Redmi — K20 и K20 Pro. Появится ли у нас версия с приставкой Pro, пока неизвестно, а обычный К20 за пределами Китая решили продавать под названием Mi 9T.

Зачем производитель пошел на смену названия смартфона, до конца непонятно. Но предположим, что все дело — в маркетинговом продвижении устройства. Гаджеты бренда Redmi у большинства пользователей ассоциируются с не очень дорогими девайсами среднего или бюджетного сегмента, а серия Mi — с более дорогими премиальными аппаратами.

Впрочем, из-за такого нейминга возникает путаница. Производитель продает несколько схожих смартфонов с практически одинаковыми названиями — «простой» Mi 9 ( обзор ), его упрощенную версию Mi 9 SE ( обзор ) и Mi 9T. Неподготовленному пользователю разобраться, чем один аппарат отличается от другого, может оказаться не так-то просто.

Интересный дизайн

Зато с дизайном новинки, на наш взгляд, производитель не подкачал. Большинство современных смартфонов визуально довольно мало отличаются друг от друга, но Mi 9T удается выделяться на их фоне.





Во многом — благодаря необычной расцветке задней панели. В нашем черном аппарате она сделана «под карбон», существуют также варианты с темно-красным и темно-синим корпусом. В общем, устройство обращает на себя внимание даже среди других аппаратов с яркими градиентными расцветками.

С элементами управления все стандартно. Справа — качелька регулировки громкости и клавиша питания, сверху — 3,5-мм порт для подключения наушников рядом с выезжающей фронтальной камерой (подробнее о ней немного позже).





А вот карту памяти microSD в смартфон установить не получится. Хотя вряд ли кому-то не хватит 64 ГБ или 128 ГБ встроенного хранилища. К сожалению, от воды и пыли гаджет также не защищен — но с учетом конструкции селфи-камеры, это ему вполне можно простить. Беспроводная зарядка также не поддерживается.

Зато в комплект поставки Mi 9T добавили качественный кейс черного цвета из soft-touch-пластика. При этом в комплект к другим смартфонам Xiaomi обычно добавляет более простые силиконовые прозрачные чехлы. Наушников в коробке с устройством традиционно нет — гарнитуру придется докупать отдельно.





Разблокировка смартфона занимает время

Одна из основных «фишек» Mi 9T — фронтальная камера, выезжающая их верхней панели смартфона. Похожее решение мы недавно видели, например, в Huawei P Smart Z ( наш обзор ).





В Xiaomi заявляют, что благодаря конструкции с выезжающей селфи-камерой рамки по краям дисплея Mi 9T удалось сделать тоньше, чем в других устройствах производителя. Кроме того, из-за отсутствия «монобровей» и вырезов пользователю легче фокусировать внимание на отображающейся на экране информации.

С последним мы согласимся, а вот с рамками по бокам панели особых изменений не произошло. Они на самом деле достаточно тонкие, но существенных отличий от других устройств мы не заметили.





Когда селфи-камера выезжает из корпуса Mi 9T, вокруг нее начинает светиться световой индикатор. Из мультимедийного динамика (спикер одинарный, стереоэффекта нет) доносится мелодия, заглушающая реальный механический треск работы механизма. От эффектов, впрочем, при желании можно отказаться в настройках.

Важно, что несмотря на выезжающую камеру, Mi 9T все еще получится разблокировать по лицу (для этого в параметрах устройства следует выбрать регион «Гонконг»).

Правда, процесс занимает достаточно много времени — точно больше секунды. Сперва нужно клавишей питания активировать экран смартфона, потом провести по нему пальцем вверх, и только после этого фронтальная камера поднимется из корпуса и разблокирует весь смартфон.





Со сканером отпечатков пальцев ситуация также неоднозначная. Датчик встроен прямо в экран, но срабатывает не так быстро, как в «старшем брате» Xiaomi Mi 9. В общем, пользоваться им можно, но обычный (не дисплейный) сканер справлялся бы быстрее.

Замечательный экран

К дисплею особых претензий — нет. Его диагональ составляет 6,39 дюймов, разрешение — 2340 на 1080 пикселей (403 ppi), матрица — AMOLED. Уровень максимальной яркости (при включении опции с автоматической настройкой) может достигать 600 нит.





Все вместе это выдает отличную картинку — насыщенную, с контрастными цветами, но при этом не уходящую в чересчур «ядовитые» оттенки. Единственный минус — минимальная инверсия белого цвета при наклоне смартфона. Впрочем, в настройках цветовую палитру можно подкорректировать самостоятельно.





Производительность — намного выше среднего

Xiaomi Mi 9T работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 730. Такой же чип используется и в недавно побывавшем у нас на обзоре Samsung Galaxy A80. Процессор построен по 8-нм техпроцессу и работает на частоте до 2,2 ГГц. Оперативной памяти — 6 ГБ, постоянной — от 64 ГБ, за графику отвечает видеочип Adreno 618.





В AnTuTu новый Mi 9T набирает около 210 тысяч баллов. Номинально это — почти вдвое меньше в сравнении с устройствами с флагманским процессором Snapdragon 855. Но по факту, и такого результата сегодня — более чем достаточно. Найти приложение, которое бы заставило Mi 9T «задуматься», у нас не получилось.

Интерфейс работает быстро, при запуске игр и исполнении других ресурсоемких задач затруднений не возникает. Ради интереса мы проверили, не троттлит ли Mi 9T под нагрузкой (не падает ли его производительность под большой и продолжительной нагрузкой).





Для этого мы запустили специальный синтетический тест и оставили смартфон проходить его на 15 минут (среднее время игровой сессии в популярных онлайн-играх). Судя по графику, за это время серьезных «проседов» производительности зафиксировано не было.

Два дня работы на одном заряде

Еще один плюс Xiaomi Mi 9T — выдающееся время автономной работы. Благодаря аккумулятору емкостью в 4000 мАч и достаточно энергоэффективному процессору смартфон на одной зарядке может продержаться до двух дней без подключения к розетке.

Если нагружать устройство по полной (например, играми или навигацией), то можно рассчитывать примерно на день активного использования — не менее хороший результат.

Наши наблюдения подтверждаются данными бенчмарка AnTuTu Tester, в котором Mi 9T набрал 21 тысячу очков — практически вдвое больше, чем в большинстве других смартфонов.





В независимом тесте автономности западного техно-ресурса GSMArena Mi 9T также показал себя с лучшей стороны, набрав 100 часов. Для сравнения: результат Mi 9 — 95 часов, Samsung Galaxy S10+ - 86 часов, iPhone Xs Max — 79 часов, Huawei P30 Pro — 100 часов.

В комплекте поставки также есть адаптер питания на 18 Вт. За пол часа он может подзарядить Mi 9T на 45%, за 100 минут — от 0 до 100%.

Хорошая, но не самая выдающаяся камера

Основная камера смартфона состоит из трех модулей. Первый — на 48 Мп (f/1.75), второй, телефото для двукратного зуммирования — на 8 Мп (f/2.4), третий, суперширокоугольный — на 13 Мп (f/2.4).

По умолчанию смартфон снимает в разрешении 12 Мп. В таком режиме можно включить автоматический HDR и ИИ-модуль, адаптирующий цвета на фотографиях в зависимости от освещения и того, какие именно объекты находятся в кадре.

Ниже — серия фотографий, сделанных в разных условиях съемки на полностью автоматических настройках в режиме 12-мегапиксельной съемки. В целом, с фото проблем нет — динамический диапазон достаточно широкий:





























А вот несколько кадров, сделанных в 48-мегапиксельном режиме. По идее, четкость таких снимков должна быть выше, правда, и места в памяти смартфона такие фото занимают по 10−30 МБ. Кроме того, в таком режиме ИИ-модуль и автоматический HDR не работают:

















Разницу в качестве детализации между кадрами на 12 Мп и 48 Мп при просмотре с дисплея смартфона, на наш взгляд, заметить сложно. Очевиднее она становится, если перенести кадры на экран компьютера или телевизора, но и тогда разительной ее не назовешь.

Так Mi 9T снимает в портретном режиме (степень и точка размытия могут настраиваться после съемки):





А вот так — на 20-мегапиксельную фронтальную камеру (f/2.2):





Резюме

Xiaomi Mi 9T — достаточно сбалансированный аппарат, очевидных минусов в котором не так уж и много.

К достоинствам смартфона относится корпус с запоминающимся дизайном задней крышки (особенно в синем или красном цвете), очень высокая автономность (до двух дней без подзарядки) и более чем достаточная производительность. Да, устройства более высокого класса мощнее, но разницы в скорости работы интерфейса или даже 3D-игр между ними и Mi 9T сегодня вы вряд ли заметите.





Основная камера хороша, но звезд с неба не хватает. На нее можно сделать очень хороший снимок даже при не самом лучшем свете, но более дорогие смартфоны (особенно в темноте) все же снимают лучше. А вот экранный сканер отпечатков пальцев точно мог бы быть немного быстрее — иногда он срабатывает не с первой попытки.

К спорным моментам также можно отнести отсутствие стереодинамиков и возможности расширения памяти картами microSD, хотя большинству пользователей наверняка будет достаточно встроенных 64/128 ГБ памяти.

В Беларуси официальная цена Xiaomi Mi 9T составляет 939 рублей (459 долларов) за версию с 64 ГБ хранилища и 1039 рублей (508 долларов) за модель на 128 ГБ. В соседней России гаджет стоит примерно на 50 долларов дешевле, в Европе — больше чем на 100 долларов.

К конкурентам Mi 9T в первую очередь относится «оригинальный» Mi 9 , который в Сети стоит примерно столько же, но при этом отличается меньшей автономностью и большей производительностью. Недавно стало известно, что Honor 20 ( наш обзор ) также доедет до Беларуси. Скорее всего, его стоимость окажется примерно в том же ценовом диапазоне.

За предоставленный на обзор смартфон благодарим официального представителя продукции Xiaomi в Беларуси . Представители компании не имели возможности повлиять на результат тестирования и не видели материал до публикации.

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