И никаких диет! 113-летний пенсионер из Германии - о том, как дожил до своего возраста

Источник материала: Tut.by

Старейший из ныне живущих мужчин в мире — Густав Гернет из Германии, пишет « АиФ ». Мужчина появился на свет в 1905 году. Он никогда не курил и мало пил, зато ел вволю. Густав и сегодня не откажется от бутерброда с маслом.



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Густав Гернет появился на свет в Щецине (сегодня — город в северо-западной части Польши. — Прим.). Теперь он живет в Хафельберге. 15 октября 2018 года он отпраздновал в домашнем кругу свой 113-й день рождения. Его любимый торт к празднику — «Франкфуртер Кранц» — испекла правнучка Тини. Мужчина любит сладкое и никогда от него не откажется. Так, внучка Кристина каждую неделю угощает его свежим пирогом.

Машинист

Рекордсмен получил профессию машиниста. В 1924 году он стал моряком. Избороздил все крупнейшие реки Германии и Балтийское море, свыше тридцати лет работал на заводе. В 1930 году мужчина познакомился со своей будущей женой Шарлоттой. У пары родились трое сыновей.

Гернет овдовел в 1988 году.

Сегодня мужчина чувствует себя хорошо. Раз в месяц его посещает домашний врач. Он дает ему витамины и измеряет давление. Оно в порядке. Каждый год пенсионер получает прививку от гриппа. Он не носит очки — по словам мужчины, его зрение улучшилось после того, как ему исполнилось 100 лет.

После смерти жены мужчина долгое время в одиночку вел домашнее хозяйство — он привык к этому на судне. Сам готовил, убирал, пылесосил и поливал цветы. Также он мог ходить без трости, хотя ноги немного и дрожали. И это несмотря на то что квартира пожилого человека находится на верхнем этаже кирпичного дома, туда ведет крутая лестница.

В последнее время ноги стали подводить Густава. Ему трудно передвигаться самостоятельно. Мужчина редко встает с кровати, в основном — чтобы добраться до обеденного стола. Большую часть времени он проводит в постели перед телевизором — смотрит любимый футбол.

Ирландское масло

В одном интервью пенсионер рассказал: «Я всегда хорошо жил и ел. Никакой диеты. Всегда масло, и никакого маргарина. При этом я никогда не курил и пил алкоголь только по праздникам».

Пожилой человек и сегодня просит внучку намазывать ему бутерброды хорошим ирландским маслом.

Секрет долголетия мужчины — в постоянном движении. По его словам, он никогда не сидел «на пятой точке».

Кcтати Гернет был признан самым старым мужчиной в мире после того, как в начале 2019 года умер японец Масадзо Нонака. Японцу на момент смерти было 113 полных лет. Ходят слухи о людях, проживших 150 лет и больше, но официально человеком, прожившим самую долгую жизнь, считается Жанна Кальман из Франции. На дату смерти в 1997 году ей было больше 122 лет.