|
И никаких диет! 113-летний пенсионер из Германии - о том, как дожил до своего возраста
Источник материала: Tut.by
Старейший из ныне живущих мужчин в мире — Густав Гернет из Германии, пишет «
Густав Гернет появился на свет в Щецине (сегодня — город в северо-западной части Польши. — Прим.). Теперь он живет в Хафельберге. 15 октября 2018 года он отпраздновал в домашнем кругу свой 113-й день рождения. Его любимый торт к празднику — «Франкфуртер Кранц» — испекла правнучка Тини. Мужчина любит сладкое и никогда от него не откажется. Так, внучка Кристина каждую неделю угощает его свежим пирогом.
Машинист
Рекордсмен получил профессию машиниста. В 1924 году он стал моряком. Избороздил все крупнейшие реки Германии и Балтийское море, свыше тридцати лет работал на заводе. В 1930 году мужчина познакомился со своей будущей женой Шарлоттой. У пары родились трое сыновей.
Гернет овдовел в 1988 году.
Сегодня мужчина чувствует себя хорошо. Раз в месяц его посещает домашний врач. Он дает ему витамины и измеряет давление. Оно в порядке. Каждый год пенсионер получает прививку от гриппа. Он не носит очки — по словам мужчины, его зрение улучшилось после того, как ему исполнилось 100 лет.
После смерти жены мужчина долгое время в одиночку вел домашнее хозяйство — он привык к этому на судне. Сам готовил, убирал, пылесосил и поливал цветы. Также он мог ходить без трости, хотя ноги немного и дрожали. И это несмотря на то что квартира пожилого человека находится на верхнем этаже кирпичного дома, туда ведет крутая лестница.
В последнее время ноги стали подводить Густава. Ему трудно передвигаться самостоятельно. Мужчина редко встает с кровати, в основном — чтобы добраться до обеденного стола. Большую часть времени он проводит в постели перед телевизором — смотрит любимый футбол.
Ирландское масло
В одном интервью пенсионер рассказал: «Я всегда хорошо жил и ел. Никакой диеты. Всегда масло, и никакого маргарина. При этом я никогда не курил и пил алкоголь только по праздникам».
Пожилой человек и сегодня просит внучку намазывать ему бутерброды хорошим ирландским маслом.
Секрет долголетия мужчины — в постоянном движении. По его словам, он никогда не сидел «на пятой точке».
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старейший из ныне живущих мужчин в мире - Густав Гернет из Германии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)