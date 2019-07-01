Панарин перешел в «Рейнджерс» и стал самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в истории

Источник материала: Tut.by

Российский нападающий Артемий Панарин заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на семь лет, сообщает официальный сайт НХЛ.



Фото: Reuters

По договору Панарин получит 81 млн долларов, то есть в среднем 11,5 млн за сезон. Это рекорд среди всех российских хоккеистов в истории. Александр Овечкин и Евгений Малкин сейчас зарабатывают по 9,5 млн за сезон, Сергей Бобровский — 10, Евгений Кузнецов — 7,8, Владимир Тарасенко — 7,5, Александр Радулов — 6,2, Никита Кучеров — 4,7, Андрей Василевский — 3,5.

Ранее в НХЛ 28-летний форвард выступал за «Чикаго» и «Коламбус». В его активе 346 (125+221) очков в 349 матчах.