Источник материала: Герой працы





Можно ли исправить плохую кредитную историю?..

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Банки Республики Беларусь, оценивая перспективы заявителя на получение кредита, в большинстве случаев ориентируются на разнообразные факторы: цель запроса, желаемая к получению сумма, среднемесячный уровень дохода и так далее.

Ещё одним важным критерием является так называемая кредитная история заявителя. Она складывается из прошлого опыта отношений конкретного человека с банками и иными финансовыми организациями. Речь о конкретных сделках по кредитам, своевременности погашений задолженностей и пр. Сбором и хранением соответствующей информации занимается особая организация – Белорусское кредитное бюро. 45 лет в едином регистре хранится информация о сделках, которые не были закрыты по вине клиента банка… Разумеется, что к человеку с отрицательным опытом финансовые организации относятся крайне негативно и отказывают им в новых соглашениях.

В связи с этим многих читателей интересует вопрос: можно ли как-то исправить плохую кредитную историю?

Отвечаем: можно, но для этого придётся приложить немало усилий и крайне ответственно подойти к решению поставленной задачи.

Шаг первый – проверяем кредитную историю

Каждый человек может сделать запрос в кредитный регистр и проверить собственную репутацию. Один раз в год такой запрос можно сделать бесплатно. Даже если вы уверены, что всё чисто, обращение в Белорусское бюро кредитов лишним не будет, ведь всегда можно сделать скидку на то, что вы что-то упустили из виду или вовсе забыли. Также нельзя исключать вариант банковской ошибки по вине одного из сотрудников организации. К слову, Вы всегда сможете обжаловать неверный вердикт, если уверены в собственной правоте, подав соответствующее заявление в Бюро кредитных историй.

Варианты устранения прошлого негативного опыта по кредитным сделкам

Специалисты, чья деятельность связана с работой банков, выделяют сразу несколько вариантов, которыми может воспользоваться заявитель с плохой кредитной историей. Вот они:

1. Открыть депозит в организации, где человек хочет в будущем получить кредит

Весьма эффективный приём, особенно если Вы чётко решили взять в конкретной организации ссуду в крупном размере. Например, на покупку или строительство жилья. Минус такого способа в том, что от Вас потребуется вложить деньги, а свободные средства не всегда и не у каждого человека могут иметься в распоряжении.

2. Получить действующую кредитную карту банка

Обычно при оформлении такого продукта от клиента организация не требует предоставления справки о доходах и не проверяет его кредитную историю. Получите в распоряжение карточку по одной из действующих программ, используйте её на регулярной основе. Так Вы сможете вернуть лояльность конкретного банка.

3. Оформить экспресс-кредит

Относительно новая банковская услуга, предназначенная для выдачи небольших денежных сумм клиентам без особых требований, может оказаться весьма полезной в нашем случае. Если взять такой кредит и погасить задолженность по нему аккуратно в срок, то кредитную историю можно не только перевести в разряд нейтральной, но и добиться её положительного статуса. После этого проблем с оформлением кредитов даже на крупные суммы (например для покупки авто или открытия бизнеса) не должно возникать.

Что ещё учесть, чтобы не портить свою репутацию перед банками?

Практика такова, что попасть в список неблагонадёжных плательщиков можно не только если у Вас имеется непогашенный кредит в банке. Также Белорусское кредитное бюро принимает во внимание неудачные факты поручительства. Помните об этом, если вдруг обратитесь в банк за деньгами, но получите отказ.

Отказ банка – не повод впадать в отчаяние

В том случае, если Вы столкнулись с отказами в банках на кредит (в том числе из-за негативной истории), не стоит паниковать. Вы всегда можете обратиться за помощью к профессионалам из Центра кредитования АТЛ . В компании имеют многолетний опыт проведения кредитных сделок с банками по всей Беларуси. Одни из принципов работы Центра – лояльность к клиентам и обеспечение им максимального комфорта. Сотрудники компании берутся даже за самые неблагонадёжные ситуации.

Если Вы проживаете в г.п. Шумилино и его окрестностях, Вам необходима профессиональная помощь Центра кредитования АТЛ из-за плохой кредитной истории или по иным причинам, обращайтесь в будние дни по адресу: ул. Вокзальная, д. 9. Приём клиентов осуществляется с 9:00 до 18:00. Контактный номер - +375 29 206-66-50.