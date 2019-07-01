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Можно ли исправить плохую кредитную историю?..*
02.07.2019 — Разное | Герой працы
Источник материала: Герой працы
Можно ли исправить плохую кредитную историю?..
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Банки Республики Беларусь, оценивая перспективы заявителя на получение кредита, в большинстве случаев ориентируются на разнообразные факторы: цель запроса, желаемая к получению сумма, среднемесячный уровень дохода и так далее.
Ещё одним важным критерием является так называемая кредитная история заявителя. Она складывается из прошлого опыта отношений конкретного человека с банками и иными финансовыми организациями. Речь о конкретных сделках по кредитам, своевременности погашений задолженностей и пр. Сбором и хранением соответствующей информации занимается особая организация – Белорусское кредитное бюро. 45 лет в едином регистре хранится информация о сделках, которые не были закрыты по вине клиента банка… Разумеется, что к человеку с отрицательным опытом финансовые организации относятся крайне негативно и отказывают им в новых соглашениях.
В связи с этим многих читателей интересует вопрос: можно ли как-то исправить плохую кредитную историю?
Отвечаем: можно, но для этого придётся приложить немало усилий и крайне ответственно подойти к решению поставленной задачи.
Шаг первый – проверяем кредитную историю
Каждый человек может сделать запрос в кредитный регистр и проверить собственную репутацию. Один раз в год такой запрос можно сделать бесплатно. Даже если вы уверены, что всё чисто, обращение в Белорусское бюро кредитов лишним не будет, ведь всегда можно сделать скидку на то, что вы что-то упустили из виду или вовсе забыли. Также нельзя исключать вариант банковской ошибки по вине одного из сотрудников организации. К слову, Вы всегда сможете обжаловать неверный вердикт, если уверены в собственной правоте, подав соответствующее заявление в Бюро кредитных историй.
Варианты устранения прошлого негативного опыта по кредитным сделкам
Специалисты, чья деятельность связана с работой банков, выделяют сразу несколько вариантов, которыми может воспользоваться заявитель с плохой кредитной историей. Вот они:
Весьма эффективный приём, особенно если Вы чётко решили взять в конкретной организации ссуду в крупном размере. Например, на покупку или строительство жилья. Минус такого способа в том, что от Вас потребуется вложить деньги, а свободные средства не всегда и не у каждого человека могут иметься в распоряжении.
Обычно при оформлении такого продукта от клиента организация не требует предоставления справки о доходах и не проверяет его кредитную историю. Получите в распоряжение карточку по одной из действующих программ, используйте её на регулярной основе. Так Вы сможете вернуть лояльность конкретного банка.
Относительно новая банковская услуга, предназначенная для выдачи небольших денежных сумм клиентам без особых требований, может оказаться весьма полезной в нашем случае. Если взять такой кредит и погасить задолженность по нему аккуратно в срок, то кредитную историю можно не только перевести в разряд нейтральной, но и добиться её положительного статуса. После этого проблем с оформлением кредитов даже на крупные суммы (например для покупки авто или открытия бизнеса) не должно возникать.
Что ещё учесть, чтобы не портить свою репутацию перед банками?
Практика такова, что попасть в список неблагонадёжных плательщиков можно не только если у Вас имеется непогашенный кредит в банке. Также Белорусское кредитное бюро принимает во внимание неудачные факты поручительства. Помните об этом, если вдруг обратитесь в банк за деньгами, но получите отказ.
Отказ банка – не повод впадать в отчаяние
В том случае, если Вы столкнулись с отказами в банках на кредит (в том числе из-за негативной истории), не стоит паниковать. Вы всегда можете обратиться за помощью к профессионалам из
Если Вы проживаете в г.п. Шумилино и его окрестностях, Вам необходима профессиональная помощь Центра кредитования АТЛ из-за плохой кредитной истории или по иным причинам, обращайтесь в будние дни по адресу: ул. Вокзальная, д. 9. Приём клиентов осуществляется с 9:00 до 18:00. Контактный номер - +375 29 206-66-50.
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Можно ли исправить плохую кредитную историю?.. * На правах рекламы Банки Республики Беларусь, оценивая перспективы заявителя на получение кредита, в большинстве...
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