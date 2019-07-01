Миллионы на новую жизнь. Жена эмира Дубая сбежала от мужа в Германию

Источник материала: Аргументы и факты

Развод после 15 лет брака, разве сегодня можно кого-то этим удивить? Но, если речь идет об эмире Дубая Мохаммеде ибн Рашиде Аль Мактума и одной из его младших жен, еще как может. Да, принцесса Хайя всегда была слишком свободной и своенравной для страны, в которой жила. Прекрасное образование, полученное в престижной английской школе, а потом в Оксфорде, работа в качестве посланницы мира ООН, страстная любовь к конному спорту, которая помогла ей завоевать бронзу на Панарабских играх в 1992 году, — все говорило о том, что эта женщина не сможет смириться с ролью тени своего мужа. Так и получилось. В начале этого года принцесса перестала появляться на публике, а недавно британский таблоид The Sun сообщил, что Хайя сбежала от супруга в Германию. Она забрала с собой не только двоих детей, — дочь Аль Джалиль и сына Зайеда — но и 39 миллионов долларов.

Статус «младшая жена»

Когда Хайя, будучи школьницей, зачитывалась романами известной британской писательницы Джилли Купер, она вряд ли могла себе представить, что история ее собственной жизни сможет стать прекрасным сюжетом для книги, точнее, детектива. И немаловажную роль в этом сыграет ее будущий муж. Брак принцессы и эмира Дубая — это, конечно, не love story принца Гарри и малоизвестной актрисы Меган Маркл, которых «случайно» свела общая знакомая. Если в свободной Европе такой номер еще может пройти (хоть и со скрипом), то ждать аналогичного чуда в Дубае как минимум странно. О том, как Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум делал предложение руки и сердца супруге, мы можем только догадываться. Хотя одно можно сказать с уверенностью: это точно случилось не в тот момент, когда они вместе жарили курицу и весело болтали, как у Меган и Гарри.

Хайя не просто девочка с улицы, этот брак был «политическим». Она дочь покойного короля Иордании Хусейна и сестра нынешнего короля страны Абдаллы. В 2004 году девушка стала младшей женой эмира, точнее, одной из шести жен (хотя количество женщин в гареме неизвестно, ведь 69-летний премьер-министр ОАЭ не афиширует свою личную жизнь). Статуса первой леди принцесса не получила, он закреплен за старшей супругой и по совместительству двоюродной сестрой шейха, с которой он связал себя узами брака еще в 1979 году. Кстати, если верить СМИ, она родила ему двенадцать детей. Хайя в этом смысле ей, конечно, не соперница. Принцесса стала мамой лишь дважды: в 2007 на свет появилась дочь, а в 2012 — сын. Всего же у Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума 23 ребенка.

Такая-сякая, сбежала из дворца

Хайю воспитывали в строгости, насколько это, конечно, было возможно, если учесть тот факт, что в два года девочка потеряла мать. 28-летняя королева Алия погибла в авиакатастрофе. Она активно занималась различными гуманитарными вопросами и в день, когда случилась трагедия, как раз летела в госпиталь. В память о маме через много лет принцесса пошла по ее стопам. С гуманитарными миссиями она была в Секторе Газа, Либерии, Эфиопии и многих других местах.

Образование девушка получила в Англии. В 11 лет ее отправили в школу для девочек в Бристоле: Badminton School. Надо сказать, что полюбить это заведение с его строгой дисциплиной она смогла далеко не сразу, несколько лет Хайя упорно просилась домой, но слезы обожаемой дочери не действовали на отца. К счастью, нашлись во время учебы в Великобритании и свои плюсы: здесь школьница могла заниматься любимой верховой ездой. В Иордании с этим были большие проблемы, подобное занятие для девушки считалось недостойным. Окончив школу, принцесса поступила в Оксфорд и стала магистром политологии, философии и экономики. Вот только престижный диплом не помог ей решить «внутриполитические» проблемы в рамках собственной семьи, от своего влиятельного супруга Хайя сбежала спустя почти 15 лет брака.

Если верить СМИ, новым местом жительства принцессы и двух ее детей стала Германия. Несмотря на просьбу Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, Берлин не выдает Хайю мужу, но сложно сказать, как долго он сможет держать оборону против такого влиятельного человека. Пока младшая жена эмира Дубая находится под охраной немецких спецслужб. Стоит отметить, что Хайя далеко не единственная, кто хотел убежать из ОАЭ. Аналогичную попытку совершала дочь Мохаммеда Латифа и ее старшая сестра Шамса. Первая теперь находится под круглосуточной охраной, а вторая вообще перестала появляться на публике. Девушки якобы пытались покинуть страну из-за жёсткого обращения с ними отца. Хайя — пока единственная, кто смог выбраться из этой «золотой клетки». Правда, если учесть тот факт, что ее передвижения по миру теперь сильно ограничены, по сути, в Германии жену шейха ожидает новая «золотая клетка». Но теперь ключи от нее она сможет держать при себе.