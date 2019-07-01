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Беларусбанк с 1 июля снизил ставки на потребительские кредиты и на недвижимость

02.07.2019 10:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусбанк с 1 июля снизил ставки на кредиты на недвижимость. Сейчас взять займ на жилье на вторичном рынке и в новостройке можно под 14,5% годовых (ставка рефинансирования + 4,5 процентного пункта). Беларусбанк также снизил процентные ставки по многим потребительским кредитам.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Напомним, Беларусбанк с 1 июня изменил ставки по кредитам физлицам на покупку недвижимости с 15,4% до 15,3% годовых.

В конце июня кредит на строительство жилья выдавали под 15%, а на приобретение жилья — под 15,3%.

Беларусбанк с 8 апреля возобновил выдачу кредитов на приобретение вторичного жилья. Банк приостановил прием новых заявок на эти займы с 8 ноября прошлого года. С 8 апреля банк также изменил коэффициент платежеспособности получателей кредитов на приобретение жилых помещений.

Беларусбанк также снизил процентные ставки по многим потребительским кредитам, в том числе на покупку автомобиля, молодым семьям, на обучение. «Процентные ставки по вновь выдаваемым кредитам на потребительские нужды и овердрафтным кредитам снижены на 0,5 — 1,0 процентных пункта (в зависимости от вида кредита)», — уточнили в банке.

 
 
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Беларусбанк с 1 июля снизил ставки на кредиты на недвижимость. Сейчас взять займ на жилье на вторичном рынке и в новостройке можно под 14,5% годовых (ставка...
 
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