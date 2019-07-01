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Беларусбанк с 1 июля снизил ставки на потребительские кредиты и на недвижимость
Источник материала: Tut.by
Беларусбанк с 1 июля
Напомним, Беларусбанк с 1 июня
В конце июня кредит на строительство жилья
Беларусбанк с 8 апреля
Беларусбанк также снизил процентные ставки по многим потребительским кредитам, в том числе на покупку автомобиля, молодым семьям, на обучение. «Процентные ставки по вновь выдаваемым кредитам на потребительские нужды и овердрафтным кредитам снижены на 0,5 — 1,0 процентных пункта (в зависимости от вида кредита)», — уточнили в банке.
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Беларусбанк с 1 июля снизил ставки на кредиты на недвижимость. Сейчас взять займ на жилье на вторичном рынке и в новостройке можно под 14,5% годовых (ставка...
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