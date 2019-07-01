Белорусы хранят на депозитах в банках в среднем 9400 рублей

Источник материала: Tut.by

Средний размер одного банковского вклада в Беларуси вырос до 9410 рублей. Об этом говорится в ежеквартальном обследовании Нацбанка «Знай своего вкладчика», в котором поучаствовали 23 банка из 24. Среднестатистический белорусский вкладчик — это женщина старше 55 лет, которая хранит на депозите 8,29 тыс. рублей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным на 1 апреля, белорусы держали на банковских вкладах 17,58 млрд рублей. За первый квартал года общий объем депозитов прирос на 128 млн рублей, или на 0,7%. Как и раньше, белорусы предпочитают вклады в иностранной валюте, на них приходится 75,6% от общего объема. Депозиты в национальной валюте занимают 24,4%.

Средний размер одного банковского вклада — 9410 рублей. За первый квартал эта сумма прибавила примерно 790 рублей (9,2%). Деньги в банках чаще сберегают женщины. Им принадлежит 62,5% от общего объема вкладов. На мужские депозиты приходится 37,5% (6,59 млрд). Однако при этом среднестатистический «мужской» вклад больше среднестатистического «женского» — 11,33 тыс. рублей против 8,54 тыс. рублей.

Судя по статистике, самые активные вкладчики — это женщины старше 55 лет. На них приходится примерно треть от общего объема всех вкладов — 6,19 млрд рублей. Следом идут женщины от 26 до 55 лет, которые положили в банки 4,65 млрд рублей. А на третьем месте по объему вкладов — мужчины от 26 до 60 лет, на которых приходится 3,52 млрд рублей. Молодежь депозитами пользуется не очень активно. Женщины младше 26 лет разместили на вкладах 0,15 млрд рублей, мужчины младше 26 — 0,1 млрд.

— Исходя из суммы банковских сбережений на одного человека, среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину в возрасте старше 55 лет (56,3% от общего объема вкладов всех женщин), разместившую в банках денежные средства в размере 8,29 тыс. рублей, и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет (53,5% от общего объема вкладов всех мужчин), разместившего в банках денежные средства в сумме 11,32 тыс. рублей, — подытоживают в Нацбанке.