ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы хранят на депозитах в банках в среднем 9400 рублей

02.07.2019 10:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Средний размер одного банковского вклада в Беларуси вырос до 9410 рублей. Об этом говорится в ежеквартальном обследовании Нацбанка «Знай своего вкладчика», в котором поучаствовали 23 банка из 24. Среднестатистический белорусский вкладчик — это женщина старше 55 лет, которая хранит на депозите 8,29 тыс. рублей.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным на 1 апреля, белорусы держали на банковских вкладах 17,58 млрд рублей. За первый квартал года общий объем депозитов прирос на 128 млн рублей, или на 0,7%. Как и раньше, белорусы предпочитают вклады в иностранной валюте, на них приходится 75,6% от общего объема. Депозиты в национальной валюте занимают 24,4%.

Средний размер одного банковского вклада — 9410 рублей. За первый квартал эта сумма прибавила примерно 790 рублей (9,2%). Деньги в банках чаще сберегают женщины. Им принадлежит 62,5% от общего объема вкладов. На мужские депозиты приходится 37,5% (6,59 млрд). Однако при этом среднестатистический «мужской» вклад больше среднестатистического «женского» — 11,33 тыс. рублей против 8,54 тыс. рублей.

Судя по статистике, самые активные вкладчики — это женщины старше 55 лет. На них приходится примерно треть от общего объема всех вкладов — 6,19 млрд рублей. Следом идут женщины от 26 до 55 лет, которые положили в банки 4,65 млрд рублей. А на третьем месте по объему вкладов — мужчины от 26 до 60 лет, на которых приходится 3,52 млрд рублей. Молодежь депозитами пользуется не очень активно. Женщины младше 26 лет разместили на вкладах 0,15 млрд рублей, мужчины младше 26 — 0,1 млрд.

— Исходя из суммы банковских сбережений на одного человека, среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину в возрасте старше 55 лет (56,3% от общего объема вкладов всех женщин), разместившую в банках денежные средства в размере 8,29 тыс. рублей, и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет (53,5% от общего объема вкладов всех мужчин), разместившего в банках денежные средства в сумме 11,32 тыс. рублей, — подытоживают в Нацбанке.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк составил портрет типичного белорусского вкладчика.
 
Новости дня
Новости разные
 
И никаких диет! 113-летний пенсионер из Германии - о том, как дожил до своего возраста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика