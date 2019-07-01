|
Белорусские хирурги провели операцию, остановив сердце ребёнка на 3 часа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Три часа с остановленным сердцем. Белорусские детские кардиологи провели сложнейшую операцию Росса-Конно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она длилась 14 часов, ровно столько времени потребовалось 10 специалистам для четырёх одновременных вмешательств.
На 3 часа 20 минут кардиологам пришлось остановить сердце ребенка. Это уникальный случай в истории белорусской хирургии.
Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо, он переведён из реанимации в обычную палату. А в скором времени его планируют отпустить домой.
Константин Дроздовский, директор Республиканского центра детской хирургии:
В последний раз операция Росса-Конно в Беларуси выполнялась около 10 лет назад у 11-месячного ребенка. Тогда помощь оказали американские коллеги.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Три часа с остановленным сердцем. Белорусские детские кардиологи провели сложнейшую операцию Росса-Конно, сообщили в программе Новости «24 часа»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)