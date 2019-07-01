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Скончался отец Николая Баскова. Об этом певец узнал перед выступлением в Минске

02.07.2019 10:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Скончался отец певца Николая Баскова. 

Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram. Виктору Баскову было 67 лет. 

Скончался отец Николая Баскова. Об этом певец узнал перед выступлением в Минске
Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Николай Басков опубликовал видео, в котором он поет песню «Вишневая любовь» для своих родителей. В подписи к ролику исполнитель признался, что это была самая любимая песня отца из всего его репертуара. 

Николай Басков, певец: 
Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты... Царствие небесное тебе, мой горячо любимый Папа.... 

Скончался отец Николая Баскова. Об этом певец узнал перед выступлением в Минске
Фото: instagram.com/nikolaibaskov

В конце поста, посвященного памяти отца, певец отметил, что их с мамой любовь к нему бессмертна. О своем отце певец всегда отзывался как о чутком, мудром, заботливом человеке, который является для него примером и поддержкой. 

По информации издания StarHit, о страшной утрате Николай Басков узнал в Минске. В этот день он выступал на церемонии закрытия Европейских игр. Сразу после своего номера певец вылетел в Москву. 

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми  

Скончался отец Николая Баскова. Об этом певец узнал перед выступлением в Минске

Люди в материале: Николай Басков, Виктор Басков
 
Теги: Минск
 
 
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Новости России. Скончался отец певца Николая Баскова.  Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram. Виктору Баскову было 67 лет.  Фото: instagram.com/nikolaibaskov Николай...
 
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