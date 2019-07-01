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Скончался отец Николая Баскова. Об этом певец узнал перед выступлением в Минске
Источник материала: СТВ
Новости России. Скончался отец певца Николая Баскова.
Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram. Виктору Баскову было 67 лет.
Николай Басков опубликовал видео, в котором он поет песню «Вишневая любовь» для своих родителей. В подписи к ролику исполнитель признался, что это была самая любимая песня отца из всего его репертуара.
Николай Басков, певец:
В конце поста, посвященного памяти отца, певец отметил, что их с мамой любовь к нему бессмертна. О своем отце певец всегда отзывался как о чутком, мудром, заботливом человеке, который является для него примером и поддержкой.
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Новости России. Скончался отец певца Николая Баскова. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram. Виктору Баскову было 67 лет. Фото: instagram.com/nikolaibaskov Николай...
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