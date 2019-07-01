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Более 500 населённых пунктов остались без света из-за непогоды в Беларуси

02.07.2019 10:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси из-за ветра остаются без электричества более 500 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 500 населённых пунктов остались без света из-за непогоды в Беларуси

Местами накануне его порывы достигали 29 метров в секунду. Больше всего досталось Брестской, Гродненской, Гомельской, Минской и Могилевской областям.

Более 500 населённых пунктов остались без света из-за непогоды в Беларуси

Повреждены кровли 20 домов и более 100 сельскохозяйственных построек. Известно о падении 450 деревьев. Ими повреждены 25 автомобилей.

Более 500 населённых пунктов остались без света из-за непогоды в Беларуси

ЧП произошло и на железной дороге. В Гомельском районе более чем на час задержался поезд Гомель-Кравцовка.

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси из-за ветра остаются без электричества более 500 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местами накануне...
 
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