Более 500 населённых пунктов остались без света из-за непогоды в Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси из-за ветра остаются без электричества более 500 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Местами накануне его порывы достигали 29 метров в секунду. Больше всего досталось Брестской, Гродненской, Гомельской, Минской и Могилевской областям.





Повреждены кровли 20 домов и более 100 сельскохозяйственных построек. Известно о падении 450 деревьев. Ими повреждены 25 автомобилей.





ЧП произошло и на железной дороге. В Гомельском районе более чем на час задержался поезд Гомель-Кравцовка.