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Более 500 населённых пунктов остались без света из-за непогоды в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси из-за ветра остаются без электричества более 500 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местами накануне его порывы достигали 29 метров в секунду. Больше всего досталось Брестской, Гродненской, Гомельской, Минской и Могилевской областям.
Повреждены кровли 20 домов и более 100 сельскохозяйственных построек. Известно о падении 450 деревьев. Ими повреждены 25 автомобилей.
ЧП произошло и на железной дороге. В Гомельском районе более чем на час задержался поезд Гомель-Кравцовка.
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Новости Беларуси. В Беларуси из-за ветра остаются без электричества более 500 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местами накануне...
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