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Армения готова увеличить поставки белорусских продуктов питания

02.07.2019 10:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Армения заинтересована в увеличении поставок продуктов питания белорусского производства. Об этом шла речь на встрече министра сельского хозяйства Анатолия Хотько и президента Армении Армена Саркисяна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армения готова увеличить поставки белорусских продуктов питания

Стороны обсудили перспективы увеличения товарооборота, наметили новые проекты в сфере торговли, сельского хозяйства и кооперации.

Армения готова увеличить поставки белорусских продуктов питания

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Господином президентом предложено сделать инвентаризацию взаимного сотрудничества, найти более тесные связи, расширить вопросами не только торговли продуктами питания, но мы продолжили посмотреть на диапазон сельскохозяйственной техники.

Армения готова увеличить поставки белорусских продуктов питания

Партнёры также обсудили и вопросы сотрудничества в сфере животноводства и образовательных программ. Стороны договорились о том, что в ближайшее время в нашу страну будут направлены профильные специалисты для изучения всех нюансов будущих совместных проектов. Белорусская сторона также предложила создать у нас армянский торговый дом.

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Люди в материале: Анатолий Хотько
 
 
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Новости Беларуси. Армения заинтересована в увеличении поставок продуктов питания белорусского производства. Об этом шла речь на встрече министра сельского...
 
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