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Армения готова увеличить поставки белорусских продуктов питания
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Армения заинтересована в увеличении поставок продуктов питания белорусского производства. Об этом шла речь на встрече министра сельского хозяйства Анатолия Хотько и президента Армении Армена Саркисяна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны обсудили перспективы увеличения товарооборота, наметили новые проекты в сфере торговли, сельского хозяйства и кооперации.
Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Партнёры также обсудили и вопросы сотрудничества в сфере животноводства и образовательных программ. Стороны договорились о том, что в ближайшее время в нашу страну будут направлены профильные специалисты для изучения всех нюансов будущих совместных проектов. Белорусская сторона также предложила создать у нас армянский торговый дом.
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Новости Беларуси. Армения заинтересована в увеличении поставок продуктов питания белорусского производства. Об этом шла речь на встрече министра сельского...
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