Правда ли, что после бритья волосы на теле растут толще и темнее, чем раньше

Источник материала: Tut.by

На этот вопрос ответил Лоуренс Гибсон, профессор дерматологии в Медицинской школе Мэйо.



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— Нет, бритье волос на лице или теле не меняет их толщину, цвет или скорость роста.

Из-за бритвы у волоска какое-то время остается тупой кончик, поэтому волос может ощущаться более грубым или «щетинистым», пока растет. На данном этапе волосы только выглядят более темными или густыми — но на деле это не так.

Если вы заметили, что волос на лице или теле резко стало гораздо больше, поговорите с врачом. Это может быть побочным эффектом или симптомом основного заболевания.