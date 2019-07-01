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Правда ли, что после бритья волосы на теле растут толще и темнее, чем раньше
Источник материала: Tut.by
На этот вопрос
— Нет, бритье волос на лице или теле не меняет их толщину, цвет или скорость роста.
Из-за бритвы у волоска какое-то время остается тупой кончик, поэтому волос может ощущаться более грубым или «щетинистым», пока растет. На данном этапе волосы только выглядят более темными или густыми — но на деле это не так.
Если вы заметили, что волос на лице или теле резко стало гораздо больше, поговорите с врачом. Это может быть побочным эффектом или симптомом основного заболевания.
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На этот вопрос ответил Лоуренс Гибсон, профессор дерматологии в Медицинской школе Мэйо.
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