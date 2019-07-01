ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правда ли, что после бритья волосы на теле растут толще и темнее, чем раньше

02.07.2019 11:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На этот вопрос ответил Лоуренс Гибсон, профессор дерматологии в Медицинской школе Мэйо.


Фото: pixabay.com

— Нет, бритье волос на лице или теле не меняет их толщину, цвет или скорость роста.

Из-за бритвы у волоска какое-то время остается тупой кончик, поэтому волос может ощущаться более грубым или «щетинистым», пока растет. На данном этапе волосы только выглядят более темными или густыми — но на деле это не так.

Если вы заметили, что волос на лице или теле резко стало гораздо больше, поговорите с врачом. Это может быть побочным эффектом или симптомом основного заболевания.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этот вопрос ответил Лоуренс Гибсон, профессор дерматологии в Медицинской школе Мэйо.
 
Новости дня
Новости разные
 
Руководители министерств и ведомств в июле проведут приёмы граждан и представителей юридических лиц в Совмине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика