Упущенные миллионы. Во что надо было вкладывать деньги несколько лет назад?

Источник материала: Аргументы и факты

Бывает, что со временем тот или иной актив внезапно резко дорожает, а вложившийся в него инвестор в разы увеличивает свой капитал. Во что нужно было вкладываться несколько лет назад, чтобы разбогатеть сейчас, рассказывает АиФ.

Криптовалюты

Конечно, самой популярной и доходной инвестицией последних лет оказалась криптовалюта. В частности, биткоин: в октябре 2009 года стоил он один доллар. Через пять лет, в декабре 2014 года, — уже 310 долларов. В октябре 2015 года — 500 долларов. Под конец 2016 года стоимость главной криптовалюты пробила 1000 долларов. Это было только начало. За 2017 год курс биткоина вырос на 1300%.

Впрочем, затем инвесторы наблюдали падение биткоина с 19 352 долларов в декабре 2017 года до 3981 доллара в конце прошлого года. Большинство экспертов сходятся во мнении, что во второй половине 2019 года криптовалютный рынок вряд ли устремится к новым максимумам. Однако те, кто купил биткоины в начале года (и уж тем более — три-четыре года назад), сегодня считают прибыль.

Палладий

Самый популярный у инвесторов драгоценный металл — золото. Но те, кто пару лет назад вложился в палладий, заработали больше.

«В 2017 году палладий не разочаровал инвесторов, вкладывающих деньги в металлы, а в 2018 году инвестиции в обезличенный металлический счет (ОМС) в палладии вообще поставили рекорд. Инвесторы, вложив в 2018 году 300 000 рублей, смогли бы заработать 30 588 рублей (10,2%). Из-за дефицита металла на рынке и повышенного спроса, особенно в сфере машиностроения, цена продолжает расти», — объясняет эксперт по личным финансам, основатель компании Goncharova ProFinance Екатерина Гончарова.

Акции

В России, по словам эксперта по личным финансам, зарубежным инвестициям и защите капитала Марии Тараско, вложения в фондовый рынок сильно недооценены. А зря. Потому что удачные инвестиции в ценные бумаги могут принести существенную прибыль.

«В США, например, в фондовый рынок инвестируют около 55% населения. В России людей, зарегистрированных на Московской бирже, всего 2 464 521 человек. Это примерно 1,5% от населения. А активных из них всего 202 222 человека», — рассказывает эксперт.

При этом для инвестиций в акции не нужно обладать шестизначными суммами: купить ценные бумаги можно и на 5 тысяч рублей. Приведем примеры того, сколько можно было бы заработать на акциях, вложившись в них несколько лет назад.

В январе 2015 года акции Сбербанка стоили примерно 54 рубля за штуку. На данный момент они стоят 238 рублей. Общая доходность составляет 340%. Средняя годовая доходность — 76% в год.

В марте 2015 года акции компании «НОВАТЭК» стоили примерно 414 рублей за штуку. Сегодня — 1230 рублей. Общая доходность составила 197%. Средняя годовая доходность составляет 45,8%.

В сентябре 2015 года акции «Яндекса» продавались примерно за 708 рублей за штуку. В настоящее время — за 2468 рублей. Общая доходность составила 248%. Средняя годовая доходность — 65%.

«Дополнительно к исторической доходности вы бы также регулярно получали дивиденды. Обычно их размер колеблется от 5% до 10% годовых. А используя ИИС (индивидуальный инвестиционный счет), дополнительно могли бы получить возврат НДФЛ в размере 13% от государства», — добавляет Тараско.



Благородные инвестиции. Сколько можно заработать на золоте? Подробнее

Доллары

Если говорить о совсем недавнем горизонте инвестирования, то самый высокий доход от доступных для большинства граждан инструментов в 2018 году дали доллары. «Кто купил американскую валюту и разметил ее на обычном банковском вкладе, получил доходность в 8,7% годовых. Кто просто хранил доллары дома — 8%», — говорит Гончарова.

А те, кто переводил рубли в доллары пять лет назад, заработали еще больше. «Например, покупка доллара в 2014 году к концу 2015 дала прирост ваших средств более чем в два раза. <...> Наличие валютных активов в вашем инвестиционном портфеле дает ему большую защищенность и устойчивость. Кроме того, я рекомендую долгосрочные вложения делать именно с использованием валютных активов в связи с нестабильностью российской экономики», — подчеркивает Мария Тараско.

Во что вкладывать деньги сейчас?

Сейчас самый удачный момент для открытия рублевых вкладов, как считает Екатерина Гончарова. Классические вложения, дающие более низкую, но гарантированную доходность, рублевые депозиты и облигации, могут стать самым популярным инструментом для большинства людей. Снижение ставки Центрального банка повлечет снижение ставок по вкладам на несколько процентных пунктов, поэтому с открытием лучше поторопиться.

«По статистике, долгосрочные вложения в фонды самые безопасные. Вероятность получить убыток на 10-летнем диапазоне составляет 5%, а на 20-летнем диапазоне — 0%. На дистанции 20 лет и более они приносят больший доход, чем активно управляемые портфели из акций и облигаций», — резюмирует она.