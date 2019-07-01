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Студент академии рассказал про свое участие в международной программе обмена Erasmus+

02.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Современная система образования выстроена так, что открывает перед студентами большие возможности и перспективы. Например, учеба по обмену. Студент 3 курса экономического факультета БГСХА Константин Жевнерович делится своими впечатлениями об участии в международной программе обмена Erasmus+ в Латвии.

 

Студент академии рассказал про свое участие в международной программе обмена Erasmus+

 

Программа предполагает обучение на английском языке в одном из высших учебных заведений Европейского союза, которым для меня на целый семестр стал Латвийский сельскохозяйственный университет, расположенный в городе Елгава, неподалеку от столицы Латвии — Риги.

В первую очередь, хочется рассказать про обучение, которое проходит маленькими группами (зачастую до 10 человек). В программу включено большое количество практических занятий (особенно для технических специальностей), конференций, семинаров, а также поездок на краткосрочные курсы. Помимо этого, занятия очень интерактивны и, как правило, сопровождаются презентациями. Однако, основные знания мы получаем сами, когда разбираемся в теме посредством дискуссии, а преподаватель только корректирует ход наших мыслей.

Другим нюансом обучения является то, что информацию дают не по конкретной сфере, то есть, нет строгой направленности только на сельское хозяйство. Рассматривается какая-либо известная компания и уясняется основная суть ее успешной работы. Потом уже эти знания можно применять на практике. Мне такой подход по душе.

 

Необычным для меня было и то, что все менее формально: звонков нет, и занятие может длиться как час-полтора, так и два-три — если нас завлечет процесс и тема будет интересна.

 

В свободное от занятий время наш досуг старались занимать поездками в другие города, походами в национальные парки, музеи, зоопарки. Ездили к Балтийскому морю, к самому широкому в Прибалтике водопаду, в скальные пещеры, даже на охоту и рыбалку.

Часто выбирались играть в волейбол и бадминтон в спортивный центр, а с приходом тепла — на речку или на барбекю, где также отлично проводили время. Были мероприятия и культурного плана, такие как «Презентация стран», где каждый показывал и рассказывал про свою страну, а также готовил и делился одним из национальных блюд. Также был у нас танцевальный бал, вечера латвийской культуры, караоке и другое.

Многие ребята, в том числе и я, собирались в небольшие группы и путешествовали. Так, мне за время пребывания удалось посетить Милан и Венецию, испанскую Барселону, остров Ибица, Швейцарию, а также столицы Франции, Эстонии, Финляндии, Швеции, Польши. Путешествовали на самолетах, круизных лайнерах и автобусах. За время пребывания удалось познакомится с огромным количеством замечательных людей из таких стран как Португалия, Италия, Франция, Польша, Венгрия, Албания, Молдова, Македония, Украина, Россия, Турция, Индия, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан, Китай, Марокко.

 

Общение с людьми из абсолютно разных стран возможно посредством английского языка. Поэтому хочется, чтобы многие люди тоже его знали, ведь это открывает невероятные горизонты.

 

Да, для меня это был незабываемый период жизни, и мне очень хочется, чтобы то, что видел и чувствовал я, смогли почувствовать и увидеть другие люди. Не забывайте, что в этом мире все непросто. И для того, чтобы чего-то добиться, нужно что-то делать. Пробуйте и побеждайте!

Выражаю огромную благодарность отделу по международному сотрудничеству БГСХА, а именно — Светлане Носковой, а также экономическому факультету академии в лице декана Ирины Шафранской.


 
 
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