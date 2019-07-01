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7 новых курсов для бухгалтерского учета, индивидуальных предпринимателей и секретарей

02.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

7 новых курсов для бухгалтерского учета, индивидуальных предпринимателей и секретарей

Слуцкая компьютерная школа «Веда» организовала семь новых курсов, которые позволят углубленно изучить бухгалтерское дело, научат индивидуальных предпринимателей правильно вести учет налогов, расходов и взносов, основательно подготовят секретаря-референта к офисной работе.

1С:Предприятие версия 7.7, 8.3 для начинающих (40 часов)

Курс включает в себя знакомство с программой 1С, заполнение справочников, ознакомление с основами бухгалтерского и управленческого учета в программе 1С:Бухгалтерия. После окончания курса вы будете знать, как выписать накладную, принять товар, вести кассовые операции и начислять зарплату. Также всем слушателям курса выдается конспект в электронном виде и краткий путеводитель по бухгалтерским операциям.

1С:Предприятие версия 7.7, 8.3 для среднего уровня (40 часов)

Курс для продолжающих изучать программу 1С:Бухгалтерия. Предполагает, что слушатель ориентировочно знаком с программой и может совершать в ней различные операции. Актуален также для бухгалтеров, уже ведущих учет в программе 1С, но желающих изучить эту программу более подробно.

Бухгалтерия при упрощенной системе налогообложения (40 часов)

Курс для индивидуальных предпринимателей и бухгалтеров, которые хотят изучить учет при упрощенной системе налогообложения. Поможет правильно заполнять книгу учета доходов при УСН, рассчитывать налог в разных отраслях деятельности.

Бухгалтерский учет (начальный уровень) + 1С:Бухгалтерия 8.3. (96 часов)

Этот курс для тех, кто бы хотел ознакомиться с азами бухгалтерского учета и понять, как вести бухгалтерию в программе 1С:Бухгалтерия.

Курс «Индивидуальный предприниматель» (40 часов)

Полное руководство для ведения деятельности индивидуального предпринимателя при любой системе налогообложения, расчет и уплата взносов в фонды, подача всех форм отчетности, которая необходима для ИП. Краткое руководство по расчету зарплаты, составлению договоров и приказов по наемным лицам.

Семинар «Индивидуальный предприниматель. Основные вопросы осуществления деятельности» (8 часов)

Курс-спасательный круг для ИП, которым надо срочно решить вопросы, связанные с предоставлением бухгалтерской и налоговой отчетности.

Курс «Секретарь-референт и кадровое делопроизводство» (40 часов)

Предназначен для будущих секретарей, подойдет также для офис-менеджеров и администраторов. Изучаются основные программы для работы на компьютере Word, Excel и основы ведения кадрового делопроизводства на предприятии (кадровые приказы и приказы по основной деятельности, знакомство с формами документации).

Чтобы записаться на курсы или узнать подробности об обучении, звоните по телефонам: vel +375(29)9766667, life +375(25)5160159.


ИП Коженевский Р. В 
УНП 691521678

 
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Слуцкая компьютерная школа «Веда» организовала семь новых курсов, которые позволят углубленно изучить бухгалтерское дело, научат индивидуальных...
 
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