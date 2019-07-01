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Осиповчане отметили 75-летие освобождения района от немецко-фашистских захватчиков

02.07.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

28 июня мы отметили один из самых значимых и радостных праздников — 75-летие освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. На мемориальных комплексах Рассоха и Брицаловичи прошли митинги, земляки возложили венки и цветы к священным местам.

Осиповчане отметили 75-летие освобождения района от немецко-фашистских захватчиков

Возложение венков к мемориалу жертвам фашизма, советским воинам и партизана в д. Брицаловичи

Первый заместитель председателя райисполкома Сергей Ананич и председатель районного Совета депутатов Сергей Сувеев, председатель райорганизации ветеранов Михаил Слесаренко и председатель совета общественной ветеранской организации управления военной контрразведки КГБ Республики Беларусь Николай Александрович, командир 465 ракетной бригады полковник Андрей Емельянов и и.о. командира 336 реактивной артбригады подполковник Михаил Кривошей, сын командира военно-оперативной группы, действовавшей в годы войны в Осиповичском, Бобруйском, Червенском и Пуховичском районах, Сергей Глотов, секретари молодежных «первичек» Лапичской СШ Анна Морозова и дистанции пути Максим Король — все выступающие на митингах были единодушны: подобное не должно повториться никогда, и наша задача — сделать все возможное, чтобы Великая Отечественная война навсегда осталась последней войной на родной земле!

Под мирным небом выросли новые поколения осиповчан, и сквозь десятилетия мы пронесли в сердцах память о тех великих днях, их славу, радость побед и горечь потерь. События военного лихолетья благодарные ветеранам поколения сохранят навсегда.


Осиповчане отметили 75-летие освобождения района от немецко-фашистских захватчиков

Митинг у мемориального комплекса «Рассоха»

На митинге в Брицаловичах военный комиссар Могилевской области полковник Александр Горошкин вручил юбилейные медали «75 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў» жителю блокадного Ленинграда Геннадию Вепреву, узникам концлагерей Алексею Гринкевичу, Ларисе Данильченко, Елене Иванчик, Петру Каличу, Валентине Шабуне и Петру Ядловскому, а также руководителям районных организаций Михаилу Слесаренко (Белорусское общественное объединение ветеранов), Юрию Корбану (ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане») и Виктору Чигирю (ОО «Белорусский союз офицеров»).


Осиповчане отметили 75-летие освобождения района от немецко-фашистских захватчиков

Торжественное открытие памятного знака на месте сожженной д. Репище

Спасибо вам, дорогие ветераны! Искренние слова благодарности всем, кто сражался за свободу и независимость родной страны! Мы помним.

 
 
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28 июня мы отметили один из самых значимых и радостных праздников — 75-летие освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. На мемориальных комплексах...
 
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